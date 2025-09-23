Thanh Hóa giành 22 huy chương tại Giải vô địch Jujitsu quốc gia

Với nỗ lực cao nhất, đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã giành 22 huy chương các loại ơ Giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 18-23/9 tại Nghệ An.

Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã có một giải đấu thành công về chuyên môn.

Tham dự giải có 200 cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đến từ 17 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở các nội dung Newaza Gi, Newaza NoGi, Fighting và Contact ở các hạng cân từ 56 kg đến 94kg của đơn nam và 45 kg đến 70kg của đơn nữ. 3 nội dung Duo Show và 3 nội dung Duo Classic đôi nam và đôi nữ.

Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm 2025 của Liên đoàn Jujitsu Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ, khát vọng chiến thắng; là dịp để Liên đoàn Jujitsu Việt Nam, HLV Đội tuyển Quốc gia tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng vận động viên xuất sắc tập huấn tham dự SEA Games, ASIAD và các giải quốc tế trong thời gian tới.

Đoàn VĐV tỉnh Thanh Hóa tham dự giải với 14 thành viên, trong đó có 2 HLV và 12 VĐV đang huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc (Giữa) tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội tại các giải đấu quốc nội.

Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành được 5 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ. Trong đó cánh chim đầu đàn Nguyễn Thị Thanh Trúc tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại các giải đấu có sự góp mặt của mình khi giành tới 4 HCV ở hạng cân trên 70kg tại các nội dung Jujitsu Gi, Jujitsu No Gi, Jujitsu fighting và Jujitsu Contact; tấm HCV vàng còn lại của đội tuyển thuộc về VĐV Lê Đức Cường ở hạng cân trên 94kg ở nội dung Jujitsu fighting.

VĐV Lê Đức Cường (ở giữa) giành HCV nội dung Jujitsu fighting.

Dù mới chỉ được thành lập cách đây 5 năm, tuy nhiên dưới sự quan tâm của ngành thể thao tỉnh nhà, bộ môn Jujitsu đã cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ qua từng giải đấu. Thành công tại Giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2025 tiếp tục cho thấy bước đi đúng hướng của bộ môn, qua đó giúp Ban huấn luyện đánh giá toàn diện chất lượng VĐV, xây dựng lực lượng nòng cốt cho những sân chơi lớn sắp tới, với mục tiêu tiếp tục bứt phá về thành tích thứ hạng ở đấu trường quốc gia và quốc tế.

Anh Tuân