Thanh Hoá đã có 59 xã miền núi tổ chức sơ tán người dân

Theo thống kê, báo cáo của Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh, tính đến 20h00 ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh đã có 59 xã thuộc khu vực miền núi của tỉnh tổ chức sơ tán các hộ dân theo phương án đã được xây dựng, phê duyệt, với 2.101 hộ/8.836 khẩu được di dời tới nơi an toàn.

Xã Bá Thước thực hiện di dời người dân tới nơi an toàn.

Trong 76 xã thuộc khu vực miền núi của tỉnh, xã Yên Thọ không có hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm, còn lại 16 xã khu vực miền núi, gồm: Lương Sơn, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Minh Sơn, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Thạch Bình, Thạch Quảng, Đồng Lương, Thượng Ninh, Mường Lát, Thạch Lập, Mường Chanh chưa triển khai tổ chức sơ tán. Đây là những những địa phương có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các xã, phường trong tỉnh đặc biệt là các xã miền núi tiếp tục rà soát các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nguy hiểm khẩn trương huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức sơ tán các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lê Hoà