Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc hướng về cơ sở

Sáng 8/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị lần thứ II - khóa XVI và nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2025, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2026 và Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, MTTQ các cấp trong tỉnh vẫn triển khai hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức theo hướng phát huy vai trò tự quản của cộng đồng và vai trò chủ trì của MTTQ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến gợi ý thảo luận tại hội nghị.

Điểm nhấn nổi bật là việc triển khai Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó đã hỗ trợ 14.780 hộ ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sống cho người dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, MTTQ các cấp chú trọng củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Công tác đối ngoại Nhân dân được triển khai thiết thực, nhất là duy trì mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn.

Công tác tổ chức Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đồng thời chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; vai trò của MTTQ các cấp về ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống xã hội gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giám sát và phản biện của MTTQ các cấp...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, nhấn mạnh: Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đặc biệt là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026 là rất lớn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch lớn của tỉnh để tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2026 một cách đồng bộ, hiệu quả.

Trọng tâm là quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Nghị quyết Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030; gắn với các nội dung thi đua do UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.

MTTQ và các tổ chức thành viên cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và kết quả, bảo đảm tính thiết thực, khả thi, không chạy theo thành tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước với cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động tốt các nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân, kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết các kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở.

Đồng thời, cần tập trung củng cố tổ chức bộ máy MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước mắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tiến hành trong cả nước vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Với vai trò của mình, MTTQ các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, chủ trì tiếp xúc cử tri và giám sát việc thực hiện pháp luật bầu cử, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ, các đoàn thể tăng cường nắm tình hình Nhân dân; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02 ngày 30/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phối hợp với các cấp, các ngành huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân lao động bị mất việc làm, các đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết an toàn, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2025.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải trao cờ thi đua cho 12 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia và thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI.

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử Ủy viên tham gia Ban Thường trực và cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI.

Theo đó, đồng chí Lê Văn Diện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hợi