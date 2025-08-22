Thanh Hóa chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão

Ngày 21/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 99/PCTT,TKCN&PTDS về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão.

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đề nghị các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ để chủ động phòng tránh.

Theo Bản tin số XTNĐ_16h00/DBQG_DBTT ngày 21/8/2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, một vùng áp thấp hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.

Hồi 13h ngày 21/8, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 126,5-127,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ sau đó, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), tiếp tục mạnh lên thành bão di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tiếp theo.

Ngoài ra, từ ngày 25/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Thực hiện Công văn số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ và bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, UBND các xã, phường có tàu, thuyền hoạt động trên biển và các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ và bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Theo dõi diễn biến thiên tai, rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tăng cường thời lượng đưa tin, bài về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của mưa lớn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

NM