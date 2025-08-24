Thanh Hóa: 100% chủ tàu thuyền đã nắm được thông tin, đường đi của bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, các lực lượng chức năng đang tích cực thông tin liên lạc, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Các lực lượng đang tích cực hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão sông Lý.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.555 phương tiện tàu thuyền/20.580 lao động. Tính đến sáng qua (23/8), đã có 5.179 phương tiện/13.173 lao động neo đậu an toàn tại bến.

Hiện còn 1.376 phương tiện/7.407 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, hoạt động tại khu vực Quảng Ninh 245 phương tiện/1.705 lao động; Hải Phòng 59 phương tiện/388 lao động; Hưng Yên 48 phương tiện/72 lao động; Ninh Bình 117 phương tiện/388 lao động; Thanh Hóa - Hà Tĩnh 809 phương tiện/3.960 lao động; Quảng Trị 71 phương tiện/668 lao động; Quảng Ngãi 1 phương tiện/10 lao động; Huế 4 phương tiện/35 lao động; Khánh Hòa 11 phương tiện/95 lao động; TP Hồ Chí Minh 7 phương tiện/52 lao động; Cà Mau 4 phương tiện/34 lao động.

Toàn bộ các phương tiện hoạt động trên biển đã được lực lượng chức năng kêu gọi và hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Tất cả thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đều đã nắm được thông tin về cơn bão số 5 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình, chính quyền địa phương.

Hải Đăng