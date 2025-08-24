Bão số 5 ngày càng mạnh lên, cảnh báo đỏ khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 ngày càng mạnh lên, tăng cấp liên tục, đi rất nhanh và hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung. Dự kiến cực đại có thể lên tới cấp 13, giật cấp 15-16. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cảnh báo đỏ) đối với vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Dự báo đường đi của bão số 5. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Hồi 7h ngày 24/8, tâm bão ở 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620km, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông. Gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 25/8, tâm bão ở 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, Hà Tĩnh khoảng 140km. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 15, còn có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm 16,0-20,0 độ Vĩ Bắc; 106,5-114,5 độ Kinh Đông. Ảnh hưởng đến các khu vực Tây Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa), vịnh Bắc bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Huế (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ). Rủi ro thiên tai: cấp 3 trên biển, cấp 4 tại ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị.

Đến 7h ngày 26/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc 15-20 km/h, đi vào Thượng Lào. Cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8, ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Huế (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ). Rủi ro thiên tai: cấp 3 trên biển, cấp 4 tại ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị và đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Đến 19h ngày 26/8, bão số 5 tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên đất liền Thượng Lào.

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

Tây Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa): gió cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15; sóng cao 5-7m, gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.

Thanh Hóa - Huế (kể cả Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió tăng dần cấp 6-8, sau lên 9-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15; sóng 4-6m, gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn): gió cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng ven biển: Ven biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh nước dâng 0,5-1,5m.

Mực nước dự kiến: Hòn Dấu 3,3-3,8m, Ba Lạt 1,7-2,1m, Sầm Sơn 3,2-3,7m, Hòn Ngư 3,2-3,6m, Cửa Nhượng 2,2-2,6m.

Nguy cơ ngập úng cao ở vùng trũng, ven biển, cửa sông vào chiều tối 25/8.

Trên đất liền:

Từ đêm 24/8, Thanh Hóa - Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 7-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ ngày 24-26/8, các khu vực Đồng bằng Bắc bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Huế mưa lớn 100–150mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ mưa cực lớn (trên 200mm/3 giờ).

Từ ngày 25-26/8, khu vực Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa đến to; TP HCM chiều tối có mưa dông.

Từ ngày 25-27/8, khu vực thượng và trung Lào mưa 100-250mm, có nơi trên 500mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền các địa phương cần liên tục theo dõi diễn biến bão để chủ động ứng phó.

Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và công bố cùng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai. Cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu đặc trưng trên các loại bản đồ, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai, cụ thể: Cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro thấp; Cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình; Cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn; Cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn; Cấp 5 màu tím là rủi ro ở mức thảm họa.

NM