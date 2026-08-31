Thái Lan thiệt hại hơn 9.300 tỷ baht vì các vụ lừa đảo

Thái Lan ghi nhận hơn 190.000 vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ trong 7 tháng đầu năm 2026, với tổng thiệt hại vượt 9.300 triệu baht. Trong đó, lừa đảo mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến chiếm tỷ lệ cao nhất.

Thái Lan ghi nhận hơn 190.000 vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ trong 7 tháng đầu năm 2026.

Theo dữ liệu của Trung tâm Chống lừa đảo trực tuyến (AOC), trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2026, trung bình mỗi ngày Thái Lan có khoảng 902 vụ được trình báo. Con số này giảm so với mức trung bình 1.040 vụ/ngày trong năm trước, nhưng vẫn được đánh giá là ở mức cao.

Trong số các vụ việc được trình báo, hình thức lừa đảo thông qua mua bán hàng hóa và dịch vụ trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn nhất, với hơn 139.000 vụ, tương đương 73% tổng số vụ được tiếp nhận.

Mạng xã hội hiện là một trong những kênh chủ yếu được các đối tượng lừa đảo sử dụng để tiếp cận nạn nhân, qua đó làm gia tăng nguy cơ người dùng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Cơ quan chức năng Thái Lan thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp chủ động nhằm ứng phó với tội phạm công nghệ, trong đó có ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo hoạt động dọc biên giới, tăng cường hợp tác quốc tế, phong tỏa các tài khoản liên quan và ứng dụng công nghệ để phân tích dữ liệu về các đối tượng lừa đảo.

Thái Lan cũng đang xem xét bổ sung các biện pháp phòng ngừa và trấn áp, trong đó có hoàn thiện pháp luật, tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng và ứng dụng công nghệ mới để cảnh báo người dân về nguy cơ lừa đảo.

Ủy ban Giao dịch Điện tử Thái Lan (ETDA) mới đây đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội xác minh danh tính của tất cả các bên đăng quảng cáo trước khi quảng cáo được đăng tải trên nền tảng. Các nền tảng cũng phải lưu trữ dữ liệu trong thời gian ít nhất 90 ngày. Quy định này sẽ áp dụng đối với tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ tại Thái Lan kể từ ngày 1/11/2026, nhằm ngăn chặn các đối tượng phạm tội lợi dụng quảng cáo trực tuyến để lừa đảo người dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Phòng ngừa và Trấn áp tội phạm công nghệ của Thái Lan đang xem xét các quy định nhằm siết chặt việc xử lý tài khoản ngân hàng “ngựa” - những tài khoản được sử dụng để nhận và chuyển tiền phục vụ các hoạt động phạm pháp.

Bích Hồng

Nguồn: TNN (Thái Lan).