Tết ấm cho em

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, điều mong mỏi lớn nhất của nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chỉ giản dị là có thêm chiếc áo ấm để vượt qua những ngày giá rét, có thêm gạo cho bữa cơm no hơn, và được đón một cái tết sum vầy, ấm áp yêu thương.

Đoàn xã Thọ Long phối hợp tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tết là thời khắc mà các em nhỏ mong đợi nhất trong năm, có những em may mắn, hạnh phúc có cả bố và mẹ sẽ được đón một cái tết sum vầy, hạnh phúc; được mặc quần áo mới đi đón xuân, được đưa về quê chúc tết ông bà, người thân... Còn với trẻ em thiếu may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Lê Bảo Châu ở xã Thọ Xuân thì mái ấm hạnh phúc của các em chính là mái nhà mà ở đó hàng xóm, láng giềng, các anh, chị trong tổ chức đoàn chính là người thân, là anh, chị của em.

Sinh ra không được may mắn như nhiều bạn học cùng trang lứa, từ nhỏ Lê Bảo Châu đã thiếu vắng tình yêu thương của người cha. Trong 2 năm (2023, 2024) em cũng lần lượt mất đi mẹ và ông ngoại. Hiện tại, em đang sống một mình trong căn nhà do ông ngoại để lại tại thôn Lộc Thịnh, xã Thọ Xuân.

Để kịp thời chia sẻ, động viên, tiếp sức cho em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân Hoàng Thị Phượng cho biết, đoàn xã đã kêu gọi, vận động, kết nối với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup phối hợp trao tặng em 20 triệu đồng. Cùng với đó, hàng tháng Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ em 1.000.000 đồng để em có thêm chi phí sinh hoạt, học tập. Ngoài ra, trong các dịp lễ, tết, đoàn xã cũng phối hợp trao tặng em thêm các phần quà ý nghĩa.

Cầm túi quà trong tay, Lê Bảo Châu xúc động cho biết: "Năm nào cũng vậy, mỗi dịp tết đến, xuân về, người có hoàn cảnh thiếu may mắn như em lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, ngành, nhà hảo tâm, nhất là của tổ chức đoàn. Những món quà này có ý nghĩa rất lớn đối với em. Chỗ bánh kẹo này em để dành thắp hương gia tiên, còn khoản tiền hỗ trợ em sẽ mua sắm những thực phẩm thiết yếu cho những ngày tết".

Trong những năm qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã nhận đỡ đầu khoảng 100 cháu có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh gắn với chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Con nuôi công an xã”. Những người bố, người mẹ mang sắc phục Công an Nhân dân luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, gần gũi, động viên và đồng hành để các cháu cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập tốt. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chi đoàn đều phối hợp trao tặng các suất quà để khuyến khích, động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng bạn bè, người thân vui xuân, đón tết. Tiêu biểu như Chi đoàn Phòng Công tác đảng và công tác chính trị nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Thu Phương ở xã Trung Chính; Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông nhận đỡ đầu và thăm hỏi, động viên trao tặng các phần quà ý nghĩa cho cháu Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Thượng Ninh...

Các tổ chức đoàn, hội, đội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi... Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, từ năm 2025 đến nay gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Em nuôi của đoàn”, “Tiếp sức em đến trường”... các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức trao quà, học bổng cho hàng nghìn lượt học sinh nghèo vượt khó, trong đó cấp tỉnh đã trao hơn 1.000 suất quà, cấp cơ sở trao hơn 10.000 suất quà (bao gồm quà và tiền mặt).

Với mục tiêu “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, các chương trình như tặng quà tết, cùng sự chăm lo của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, cộng đồng đã lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, mang đến cái tết ấm áp, hạnh phúc cho các em, góp phần động viên tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường, hiện thực hóa ước mơ của mình.

Bài và ảnh: Lê Phượng