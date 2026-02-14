Tết vui, nhà ấm

Những căn nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố, với nhiều hộ dân, không chỉ là sự thay đổi về điều kiện vật chất, mà còn là bước ngoặt quan trọng, giúp họ yên tâm hơn trong cuộc sống. Dẫu cuộc sống còn chưa hết khó khăn, những ngôi nhà mái ấm tình thương luôn là nguồn động viên lớn để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và lãnh đạo xã Lương Sơn cắt băng khánh thành bàn giao nhà mới cho hội viên Hà Thị Thân, thôn Ngọc Thượng.

Những ngày cuối năm, mọi người, mọi nhà tất bật mua sắm, dọn nhà trang hoàng để đón tết. Không khí đón xuân mới trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 đối với bà Lương Thị Lá, thôn Tiến Sơn 1, xã Thường Xuân là cái tết đặc biệt. Bởi từ khi sinh ra đến nay, bà Lá mới được ở trong một “ngôi nhà” đúng nghĩa của mái ấm.

Bà Lá không nhớ mình sinh năm bao nhiêu, lấy chồng năm nào. Người phụ nữ dân tộc Thái ấy nhỏ nhắn và trầm tính, ai hỏi thăm hay động viên chỉ mỉm cười. Có lẽ cuộc sống của bà quá khó khăn, khiến bà tự ti và không mạnh dạn giao tiếp. Nhưng ở thôn Tiến Sơn 1, ai ai cũng quý bà bởi bà có trái tim yêu thương, tần tảo và nghĩa tình. Bà Lá lấy chồng muộn, chồng bị tật nguyền từ nhỏ không đi lại được, nhưng bà vẫn chấp nhận ở bên cạnh người đàn ông ấy suốt nhiều năm và không có con. Bà bầu bạn, chăm sóc ông từng miếng ăn, giấc ngủ trong căn nhà lá xập xệ nằm trên đồi. Mỗi lần mưa bão đến, vợ chồng bà nơm nớp lo lũ cuốn phăng không biết ở đâu, tiền nào dựng lại căn nhà. Bà Lá chăm chỉ canh tác mấy mảnh ruộng, chăn nuôi... để sinh sống. Khó khăn là vậy, nhưng bà chưa bao giờ than thở, làm phiền ai. Bà vẫn gắn bó, ứng xử phải đạo với chồng, thân thiết với bà con trong thôn. Chính điều đó, bà Lá được rất nhiều người thương mến, các anh chị em, các cháu bên chồng thương yêu đùm bọc. Cách đây 2 năm, chồng bà Lá chết. Một mình bà thui thủi trong căn nhà cũ nát, chênh vênh bên sườn đồi càng khiến những người thân và hàng xóm thương cảm.

Nắm bắt hoàn cảnh của hội viên Lương Thị Lá, chi hội phụ nữ thôn Tiến Sơn 1 đã báo cáo với hội LHPN xã để đề xuất Hội LHPN tỉnh hỗ trợ nhà ở. Sau khảo sát, tháng 11/2025, Hội LHPN tỉnh đã kết nối và được Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh trao hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng xây nhà mới cho bà Lá. Trong thời gian khởi công xây dựng, cấp ủy, chính quyền địa phương, hội LHPN xã thường xuyên đến thăm, động viên, đồng thời chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu với tinh thần “ai có gì góp nấy”, giúp công trình xây nhà mái ấm sớm hoàn thành để bà Lá được an nhàn tuổi già trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Buổi bàn giao nhà diễn ra vừa qua trong không khí trang trọng, ấm áp. Không có những nghi thức cầu kỳ, thay vào đó là sự hiện diện đầy đủ của cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội cùng những lời thăm hỏi, động viên chân thành dành cho bà Lá và người thân.

Đường đến nhà chị Hà Thị Thân, thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn không mấy khó khăn như nhà bà Lá ở xã Thường Xuân. Căn nhà mới sáng màu sơn trắng. Tết nay, gia đình chị Thân gồm 7 người được ở trong căn nhà mới, đón xuân ấm áp. Đây là cái tết đủ đầy nhất với gia đình chị. Mặc dù hoàn cảnh gia đình chị Thân rất khó khăn, chồng mất sớm, chị ở cùng mẹ chồng và 5 người con trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát trong nhiều năm qua, nhưng tết nay, cả 7 người trong gia đình có chung niềm vui trọn vẹn trong căn nhà mới. Mẹ con, bà cháu đã có giường, chiếu, chăn ấm và không lo lạnh lẽo, gió thổi thông thốc vào nhà qua phên lá như những năm trước. Căn nhà 90m2 với tổng trị giá 160 triệu đồng từ nguồn vận động hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh và gia đình, dòng họ, cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình chị Thân biết ơn vô cùng.

Chị Thân xúc động chia sẻ: “Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình trong suốt thời gian qua chính là có được một chỗ ở tươm tất, an toàn. Giờ có nhà mới khang trang, vững chãi, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tết này, gia đình tôi được đón xuân đàng hoàng, ấm cúng”.

Hội LHPN xã Thường Xuân và phụ nữ chi hội Tiến Sơn 1 trò chuyện với bà Lương Thị Lá bên căn nhà mới.

Kết quả cuộc vận động xây dựng “mái ấm tình thương” được thực hiện từ năm 2016 đến nay. Riêng năm 2025, các cấp hội huy động, vận động được 2,7 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 26 nhà, sửa chữa 19 nhà. Đây là động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, giúp những phụ nữ nghèo có nhà ở và yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chia sẻ: "Việc hỗ trợ nhà ở cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ nghèo mang ý nghĩa lâu dài, không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần thực hiện an sinh xã hội. Hội xác định triển khai một cách bền bỉ, có trọng tâm, đúng đối tượng. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để xây nhà mái ấm tình thương cho chị em đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tạo nên những giá trị nhân văn bền vững".

Bài và ảnh: Lê Hà