Những ngôi nhà thắm nghĩa tình

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm mới, khi sắc đào bung nở khắp nơi báo hiệu mùa xuân mới đang về, trong ngôi nhà của ông Lê Văn Chung, thôn Đồng Cốc, xã Xuân Thái không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Tỉ mỉ lau chùi bàn ghế, quét dọn nhà cửa, ông Chung cũng không quên cắm vài bông hoa vào bình để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Với gia đình ông, niềm vui năm nay trọn vẹn hơn, bởi đây là cái tết đầu tiên gia đình được sum vầy trong ngôi nhà mới khang trang.

Chị Vi Thị Thân (bên phải), thôn Yên Vinh trong căn nhà mới khang trang.

Nhắc đến gia đình ông Chung, thôn Đồng Cốc, nhiều người không khỏi thương cảm vì có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng ông đều tuổi cao, sức yếu, thường xuyên ốm đau bệnh tật, các con mặc dù đã lập gia đình nhưng cuộc sống còn nhiều vất vả. Hiện nay, ông bà đang ở với con trai, công việc lao động tự do không ổn định, vì vậy gánh nặng mưu sinh càng thêm chồng chất. Suy nghĩ sửa chữa được ngôi nhà cũ là điều vợ chồng ông chưa bao giờ nghĩ tới, huống gì là mơ ước được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, gia đình ông vẫn tá túc trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Thấu hiểu, sẻ chia trước hoàn cảnh của gia đình ông, tháng 4/2025 Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Như Thanh (cũ) hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với vay mượn anh em, bạn bè, sự giúp đỡ của bà con hàng xóm về ngày công, sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà đã được hoàn thiện với tổng trị giá 250 triệu đồng. Trong ngày bàn giao nhà, nụ cười xen lẫn nước mắt, ông Chung không giấu được niềm xúc động, nói: “Tết này, vợ chồng tôi được đón xuân trong ngôi nhà mới, phấn khởi lắm, từ nay không còn lo cảnh mưa gió thất thường. Có lẽ tết năm nay là cái tết trọn vẹn nhất với gia đình tôi”.

Rời nhà ông Chung, chúng tôi đến thăm gia đình chị Vi Thị Thân, thôn Yên Vinh để chia sẻ niềm vui của chị khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Nhắc lại quãng thời gian khó khăn trước đây, chị Thân không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến cảnh nuôi các con trong ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp. “Nhiều lần mọi người cũng động viên tôi cố gắng xây nhà để ở nhưng tôi không dám nhận vì vẫn phải lo cơm, áo, gạo, tiền. Thế nhưng, được sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương, từ kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, tôi cũng mạnh dạn nhận để xây dựng nhà”.

Sau thời gian ngắn khởi công, xây dựng, cùng với sự giúp đỡ của người thân cũng như bà con hàng xóm, ngôi nhà của chị đã được xây dựng với tổng diện tích 90m2, gồm 3 phòng, với tổng trị giá 400 triệu đồng. Theo chia sẻ của chị Thân, đây là năm thứ 2, mẹ con được đón tết trong ngôi nhà khang trang. Ngôi nhà không chỉ là chỗ che mưa, che nắng mà còn là chốn an cư để mẹ con chị yên tâm sinh sống, chị cũng luôn động viên con luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để không phụ lòng biết ơn của mọi người đã luôn quan tâm, giúp đỡ thời gian qua.

Niềm vui của ông Chung và chị Thân cũng là cảm xúc chung của nhiều hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã trong thời gian qua. Bà Quách Thị Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thái, cho biết: "Xã Xuân Thái có 10 thôn, trong đó có 6 thôn đặc biệt khó khăn, với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 77,83%, gồm 3 dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Mường, Kinh. Toàn xã hiện có 107 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,41%; hộ cận nghèo là 54 hộ, chiếm tỷ lệ 5,25%. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025 (gọi tắt là Chỉ thị 22), xã đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đã triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 8 hộ, với tổng số tiền hỗ trợ là 640 triệu đồng".

Để đạt được kết quả này, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 22, cùng với việc thành lập ban chỉ đạo xã và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, xã Xuân Thái luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nhân văn từ chương trình này. Đồng thời, thực hiện tốt việc rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, từ đó tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng chung tay góp sức để thực hiện hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ còn nhiều khó khăn.

Những ngôi nhà thắm đượm nghĩa tình đã mang theo niềm tin, hy vọng, trở thành động lực để các gia đình ở xã miền núi Xuân Thái không ngừng nỗ lực vươn lên khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu