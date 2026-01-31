Chăm lo tết cho trẻ em nghèo

Đã thành thông lệ, mỗi dịp tết đến, xuân về, các trường học trong tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng toàn xã hội chăm lo tết cho trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế với mong muốn mang đến cho các em một cái tết cổ truyền ấm áp, yêu thương.

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Như Xuân.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mỗi năm khi tết đến, xuân về Trường Tiểu học Hà Ninh, xã Hà Trung lại tổ chức hoạt động chăm lo tết cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Ninh Vũ Thị Oanh chia sẻ: “Vào thứ 2 của tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm, nhà trường sẽ tổ chức lễ phát động chương trình “Tết sum vầy, xuân yêu thương” trong toàn trường, từ cán bộ, giáo viên đến các em học sinh sẽ đóng góp tùy tâm, công khai trước toàn trường. Sau đó, nhà trường sẽ thành lập ban kiểm kê, lên kế hoạch tặng quà tết gồm tiền mặt và quà cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng nó có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, giúp ngày tết của các em ấm áp hơn. Thông qua các hoạt động trao tặng quà tết, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường cũng mong muốn giáo dục các em học sinh về lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia vì cộng đồng”.

Chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hà Trung đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, kêu gọi cán bộ, giáo viên, học viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo tết cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giám đốc Trung tâm Mai Việt Dũng cho biết: “Tết cổ truyền năm nay, trung tâm sẽ tổ chức chương trình xuân yêu thương, tặng quà tết cho các bạn học viên có hoàn cảnh khó khăn. Để gây quỹ tổ chức chương trình, bên cạnh các hoạt động kêu gọi quyên góp trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, các nhà hảo tâm, đoàn thanh niên còn tổ chức thu gom phế liệu với mô hình “Ngôi nhà rác thải”, tổ chức rửa xe để gây quỹ”.

Ngoài ra, để tạo không khí thi đua sôi nổi, vui xuân đón tết cổ truyền, trung tâm còn tổ chức không gian trải nghiệm ngày tết, dựng cây nêu, tổ chức các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng. Phối hợp cùng chính quyền địa phương tặng quà tết cho các gia đình học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tại các trường học, hoạt động chăm lo tết cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn được nhiều tổ chức, cá nhân và toàn xã hội chung tay đóng góp.

Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hà Trung ủng hộ Chương trình Xuân yêu thương, tặng quà tết cho các bạn học viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong năm 2025 Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã huy động từ nhiều nguồn lực với tổng giá trị huy động đạt hơn 5 tỷ 314 triệu đồng. Trong đó, nguồn đóng góp trực tiếp thông qua trung tâm là hơn 3 tỷ đồng (tiền mặt là 2 tỷ 979 triệu đồng; hiện vật là 55 triệu đồng); Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ là 2 tỷ 280 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã có hơn 7.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được chăm lo sức khỏe, tặng học bổng, tặng quà, giúp các em vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 624 triệu đồng. Trong đó, kinh phí từ nguồn vận động của trung tâm là hơn 410 triệu đồng; kinh phí trực tiếp từ các nhà tài trợ có mục tiêu (ước giá trị hiện vật và tiền khoảng 214 triệu đồng).

Chung tay chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một hoạt động kết nối yêu thương, mang đến niềm vui cho những mảnh đời yếu thế, tiếp thêm cho các em niềm tin và động lực vươn lên trong mùa xuân mới.

Bài và ảnh: Linh Hương