Giúp hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư

Thời gian qua, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, mà còn thắp lên niềm tin, sự an tâm để họ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại xã Bá Thước, những căn nhà mới hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại sự đổi thay rõ nét trong đời sống của nhiều hộ khó khăn. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện, một niềm vui, cũng là minh chứng cho sự vào cuộc đầy trách nhiệm của hệ thống chính trị địa phương.

Ông Hà Văn Chỉnh (người đứng giữa) với ngôi nhà mới khang trang được xây dựng từ nguồn hỗ trợ theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-TU.

Đến thăm công trình xây mới nhà ở cho hộ ông Hà Văn Chỉnh, dân tộc Thái ở thôn Ba trong ánh nắng ban mai xua tan cái lạnh nơi vùng cao. Gia đình ông Chỉnh thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Hiện ông đang sinh sống cùng với 2 người con, chưa có việc làm ổn định, bản thân ông thường xuyên đau ốm. Căn nhà mới của gia đình ông được xây dựng từ cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025” theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ khoản hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng sự góp sức của người thân, ngôi nhà mới đang được hoàn thiện trong niềm vui mừng, hạnh phúc của ông Chỉnh và các con. Ông Chỉnh xúc động chia sẻ: “Tết này, tôi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, không còn phải lo nhà đổ, gió lùa nữa. Căn nhà mới giúp tôi ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo”.

Chung niềm vui được hỗ trợ xây nhà mới là ông Hà Văn Lợi cũng ở thôn Ba. Nhiều năm qua, gia đình ông phải sống trong căn nhà sàn xuống cấp. Thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, kinh tế bấp bênh, phải chăm lo cho 6 người con, bản thân lại bị tàn tật từ nhỏ, hạn chế khả năng vận động nên ước mơ có được ngôi nhà sàn kiên cố tưởng chừng như quá xa vời với ông Lợi. Niềm vui thực sự vỡ òa, vào tháng 8/2025 gia đình ông đã được xem xét, hỗ trợ 80 triệu đồng theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng ngôi nhà sàn mới rộng hơn 60m2. Có nhà mới giúp gia đình ông ổn định chỗ ở để yên tâm lao động, sản xuất, nỗ lực thoát nghèo.

Những mái nhà yên ấm đến với người nghèo đã minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững... Đặc biệt, việc hỗ trợ nhà ở cho nhóm đối tượng yếu thế cũng thể hiện rõ tư duy mới trong công tác giảm nghèo, không chỉ hỗ trợ tiền bạc đơn thuần mà là hỗ trợ “an cư” để từ đó tiến tới “lạc nghiệp”. Trong quá trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính quyền xã Bá Thước và cán bộ thôn thường xuyên giám sát, hỗ trợ, khuyến khích xây dựng ngôi nhà đủ công năng sử dụng, không nên làm quá khả năng về tài chính của gia đình.

Qua rà soát, xã Bá Thước có 1.076 hộ dân cần được hỗ trợ nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tính đến ngày 30/6/2025, xã đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 418 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 23,152 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bá Thước Hà Nam Thành khẳng định: "Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là trách nhiệm mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trên tinh thần đó, Ủy ban MTTQ xã đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể; tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, con em xa quê, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã tích cực đóng góp; phối hợp chặt chẽ với các thôn, phố tiến hành rà soát, bình xét đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, trục lợi chính sách. Việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bảo đảm đúng tiêu chuẩn, tiến độ, được Nhân dân đồng tình ủng hộ".

Có thể nói, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế có nơi ở an toàn, ổn định, không đơn thuần là một chính sách an sinh, mà đã thể hiện rõ truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, là điểm tựa nhân văn trong hành trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Bá Thước.

Bài và ảnh: Tiến Đông