Xuân an cư

Xuân đang về trên những miền quê xứ Thanh, niềm vui cũng vừa gõ cửa nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với họ, mùa xuân năm nay đến sớm hơn và ấm áp hơn từ điều giản dị nhất: được đón xuân trong mái nhà mới, vững chãi và nghĩa tình.

Bà Phan Thị Hiển (đội mũ đỏ) chụp ảnh cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, xã Hợp Tiến và nhà tài trợ trong ngôi nhà mới.

Con đường dẫn vào xã Hợp Tiến những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026 rộn ràng hơn bởi sắc đào, sắc quất ngập tràn. Giữa khu dân cư, ngôi nhà mới của bà Phan Thị Hiển, 82 tuổi hiện lên giản dị nhưng vững chãi. Căn nhà rộng hơn 60m2 vừa kịp hoàn thành khi mùa xuân đang về, trở thành điểm tựa bình yên cho người phụ nữ đã đi gần trọn một đời trong cảnh neo đơn. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng. Trong đó, thông qua Hội Chữ thập đỏ, các nhà tài trợ hỗ trợ 150 triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu. Đồng thời, để bà Hiển sớm có nhà mới, bà con lối xóm góp thêm ngày công, chung tay dựng xây mái ấm nghĩa tình. Mái nhà được hoàn thiện, từng viên gạch, từng bức tường không chỉ là vật chất, mà còn là kết tinh của sự sẻ chia, đùm bọc trong cộng đồng.

Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, mọi vật được bà Hiển sắp xếp gọn gàng, vừa đủ cho một cuộc sống an yên. Gian bếp nhỏ đủ ấm để bà tự lo bữa cơm hằng ngày. Vui mừng, phấn khởi trong ngôi nhà mới, bà Phan Thị Hiển xúc động chia sẻ: “Năm nay có nhà mới đón tết, tôi vui lắm. Cảm ơn Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm và bà con đã giúp tôi có mái nhà vững chãi”.

Lặng lẽ quét dọn, sửa soạn lại từng góc nhà, dù đôi bàn tay đã run theo năm tháng, nhưng ánh mắt bà ánh lên niềm vui, mỗi động tác đều cẩn trọng như gửi gắm vào đó sự biết ơn. Với bà, mùa xuân này không cần nhiều hơn, một mái nhà vững chãi đủ để tuổi già được bình yên đón một cái tết trọn vẹn.

Rời nhà bà Hiển, chúng tôi tiếp tục hành trình “xuân an cư” tại xã Tân Tiến. Trong một ngõ nhỏ ở thôn 20, căn nhà mới của ông Nguyễn Văn Thuật (76 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phán (74 tuổi) cũng đã được hoàn thiện sau bao ngày mong đợi. Ngôi nhà rộng hơn 50m2, tuy không lớn, nhưng là “trái ngọt” sau những tháng ngày dài ông bà sống trong căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Cả ông Thuật và bà Phán đều bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, sức khỏe yếu, cuộc sống nhiều khó khăn, không đủ điều kiện để sửa chữa ngôi nhà. Trước đây, mỗi mùa mưa bão là thêm một mùa lo. Với mong muốn tạo mái ấm vững chãi cho ông bà - những người có công với cách mạng, địa phương và Hội Chữ thập đỏ đã khảo sát, xây dựng địa chỉ nhân đạo để huy động nguồn lực hỗ trợ. Nhờ đó, đầu năm 2025 Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi được nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà cho ông Thuật. Từ nguồn hỗ trợ đó, ông bà đã vay mượn thêm anh em họ hàng; chính quyền địa phương, MTTQ và bà con Nhân dân hỗ trợ ngày công, ngôi nhà mới được xây dựng chắc chắn, nền cao, mái kiên cố, đủ để che nắng, chắn mưa, giúp hai ông bà yên tâm an cư.

Những ngày này, dù sức khỏe không còn dẻo dai, ông bà vẫn cùng nhau chậm rãi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Ông Thuật tỉ mẩn lau lại bộ cửa, bà Phán cẩn thận xếp lại từng món đồ. Không khí chuẩn bị tết nơi đây diễn ra lặng lẽ, nhưng ấm áp. “Trước đây, mỗi khi mưa bão chúng tôi lo lắm, chỉ sợ nhà sập. Được cấp ủy, chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ, tết này được đón xuân trong nhà mới, tôi thấy ấm lòng lắm”, bà Phán xúc động chia sẻ.

Với người già, niềm vui đôi khi chỉ giản dị là được ngồi trong căn nhà mới, nhìn nắng xuân rơi trước hiên, để thấy lòng an yên.

Những ngôi nhà hoàn thành trước tết không chỉ là niềm vui riêng của từng gia đình mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của tỉnh trong chăm lo đời sống người có hoàn cảnh khó khăn. Trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở, đặc biệt ưu tiên các đối tượng chính sách, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Phán ở xã Tân Tiến bình yên trước mái nhà nghĩa tình chuẩn bị cho Xuân Bính Ngọ.

Trong dòng chảy chung ấy, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo, linh hoạt trong cách làm, sát thực tiễn từng địa bàn. Không dừng lại ở việc tiếp nhận và phân bổ nguồn hỗ trợ, các cấp hội đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát, lựa chọn đúng đối tượng; trực tiếp khảo sát thực trạng nhà ở, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng gia đình. Trong hai năm qua, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng hơn 20 ngôi nhà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đáng ghi nhận là cách làm của Hội Chữ thập đỏ không mang tính “trao - nhận” đơn thuần, mà đặt trọng tâm vào sự bền vững. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ đều hướng tới tiêu chí đảm bảo an toàn trước mưa bão; phù hợp điều kiện sinh hoạt của người cao tuổi, người yếu thế.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa Nguyễn Quốc Thanh, cho biết: “Với quan điểm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là mái ấm, mà còn là sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng đối với người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, nhất là trước thềm năm mới. Để “không ai bị bỏ lại phía sau”, hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng yếu thế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành những ngôi nhà trước mắt, mà còn góp phần hiện thực hóa các chính sách an sinh xã hội của tỉnh, để mỗi mùa xuân đến niềm vui được lan tỏa từ những mái ấm nghĩa tình”.

Bài và ảnh: Thùy Linh