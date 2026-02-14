Xuân ấm tình người

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những ngày này, từng chiếc xe chở nặng nghĩa tình đang nối tiếp nhau về với bà con các dân tộc trong tỉnh để chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách đón một cái tết cổ truyền đầm ấm và đủ đầy. Những món quà, những tình cảm nhân ái đẹp đẽ cứ thế được trao đi, không ngừng nhân lên, lan tỏa vì mục tiêu “không để gia đình nào không có tết”.

Người dân phường Quảng Phú phấn khởi khi được nhận quà tết.

Trong tiết trời lạnh giá của những ngày cuối năm, chúng tôi về với bà con các xã ven biển Nghi Sơn, Hoằng Tiến, Vạn Lộc để trao những phần quà ý nghĩa cho ngư dân nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Cầm trên tay phần quà vừa được nhận, bà Hoàng Văn Nhan, phường Tĩnh Gia phấn khởi: “Vợ chồng tôi tuổi cao, lại hay đau ốm, cuộc sống chỉ dựa vào tiền trợ cấp thương binh hằng tháng nên cuộc sống không có gì dư giả. Được nhận phần quà nghĩa tình cùng những lời thăm hỏi, chúc tết thân mật của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo phường Tĩnh Gia, tôi cảm thấy mình được quan tâm nhiều hơn”. Để chia sẻ với ngư dân là đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao tặng ngư dân 17 xã, phường ven biển của tỉnh Thanh Hóa 200 suất quà và 200 lá cờ Tổ quốc, với mong muốn bà con ngư dân tiếp tục động viên con cháu vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Rời vùng biển xứ Thanh, chúng tôi ngược ngàn về với bà con xã Yên Khương - địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn để tham dự chương trình “Xuân biên cương - ấm tình quân dân”. Tại chương trình, phường Hạc Thành đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo, cận nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bí thư chi bộ, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành chia sẻ: “Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của phường Hạc Thành đối với bà con xã Yên Khương. Chương trình không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp trong những ngày đầu xuân mới mà còn thắp lên tình người trong xã hội”. Ngoài chăm lo tết cho bà con xã Yên Khương, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ để trao tặng 862 suất quà, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đón một cái tết thêm phần đầm ấm.

Tại phường Quảng Phú, hội chợ “Tết nhân ái” thấm đẫm tình người đã lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp. Tại hội chợ “Tết nhân ái”, 723 người có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ. Mỗi người được phát một phiếu đổi quà trị giá 500 nghìn đồng. Với tấm phiếu này, người dân được chủ động lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Tham gia hội chợ, người dân còn được nhận quà tại các gian hàng mang tên “Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”, “Viết chữ thư pháp, câu đối tết”, “Gói bánh chưng”, “Cắt tóc miễn phí”, “Chụp ảnh tết”, “Áo dài - chia sẻ yêu thương”. Xúc động khi được nhận món quà từ lãnh đạo phường Quảng Phú trao tặng, ông Hoàng Liên Sơn, phố Hưng Phúc bày tỏ: “Vợ tôi bị khuyết tật không làm được gì. Khi biết được nhận phần quà tết, bà vui lắm. Tôi cũng thế, rất phấn khởi bởi sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp vợ chồng tôi đón tết thêm phần đủ đầy”.

Với mục tiêu “Không để gia đình nào không có tết”, Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 178.818 lượt người có công với cách mạng và thân nhân người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh. Đến ngày 3/2, các xã, phường đã hoàn thành xong việc tặng quà. Ngoài các phần quà, tỉnh cũng thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu; già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước cho công dân tròn 100 tuổi ở các địa phương. Đặc biệt, để không hộ nào thiếu ăn trong dịp tết, các địa phương đã rà soát số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026. Qua rà soát, toàn tỉnh có 15 xã với 11.189 khẩu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ 183.645kg gạo, trong đó số gạo đề nghị hỗ trợ dịp tết là 101.430kg cho 6.762 khẩu; số gạo đề nghị hỗ trợ thời kỳ giáp hạt là 82.215kg cho 4.427 khẩu, giúp các gia đình bảo đảm đời sống.

Để mọi người, mọi nhà vui xuân đầm ấm, những ngày vừa qua, từng chiếc xe chở nặng nghĩa tình nối tiếp nhau về với bà con các dân tộc trong tỉnh để tặng quà, tặng nhà. Như đã thành thông lệ, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) luôn dành tình cảm đặc biệt cho các gia đình nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Năm nay, Quỹ Thiện Tâm đã trao 5.100 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 16 xã, phường với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Không khí đón tết sớm cũng đã tràn ngập xã Nga Sơn khi 700 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được các nhà tài trợ trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần chung tay vì người nghèo lan tỏa sâu rộng khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng và sơ cấp cứu Chữ thập đỏ Việt Nam trao 430 suất quà tết cho người dân các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thăm hỏi, tặng quà 1.313 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đã tích cực quyên góp, trao quà cho bà con nghèo trong tỉnh.

Những phần quà tết được gói cẩn thận, trao đến tận tay từng người thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, lối sống nghĩa tình của dân tộc đang ngày càng được phát huy và lan tỏa. Thông qua hoạt động này, tình đoàn kết giữa con người với con người trong xã hội ngày càng được gắn bó, thắt chặt hơn, góp phần xua tan cái lạnh giá của thời tiết và làm ấm lên tình người nơi cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó.

Bài và ảnh: Tố Phương