Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 5

Sáng 26/8, tại xã Hồi Xuân, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, lãnh đạo các xã, phường.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo sơ bộ tình hình thiệt hại bước đầu do mưa bão số 5 gây ra.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ngành, địa phương trong việc chủ động hoàn thành công tác di dân ở những khu vực nguy hiểm. Kịp thời xử lý các vị trí sạt trượt do mưa bão gây ra trên các tuyến giao thông...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến của mưa lũ, hoàn lưu bão; theo dõi, nắm bắt diễn biến ở các khu vực nguy hiểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai nguy hiểm xảy ra. Đồng thời tăng cường hơn nữa thông tin tuyên truyền về diễn biến của mưa lũ, hoàn lưu bão, cũng như hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là liên quan đến vấn đề an toàn điện, không đi đánh cá, vớt củi ở khu vực ven sông, suối...

Các xã ở khu vực ven biển chủ động đánh giá tình hình, khi không có mưa to, sóng lớn, có thể cho bà con phải di dời trở về nhà trong ngày 26/8 để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý điểm ngập Quốc lộ 15C qua địa bàn xã Hồi Xuân.

Nhấn mạnh về khả năng mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão và lượng nước từ thượng nguồn đổ về trong những ngày tới, nguy cơ cao gây sạt lở, lũ ống, lũ quét, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các xã ở khu vực miền núi tuyệt đối không cho người dân quay trở lại nhà ở khi thời tiết chưa ổn định để đảm bảo an toàn. Việc cho người dân quay về nhà phải được căn cứ trên đánh giá toàn diện các yếu tố rủi ro, tuyệt đối bảo đảm tính mạng người dân là trên hết.

Các sở, ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến mưa lũ, hoàn lưu bão, chủ động giao ban với các đơn vị có liên quan để quyết định các phương án ứng phó khi có các tình huống liên quan đến hồ đập, đê điều... Bố trí lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục trực gác ở các khu vực ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Khẩn trương xử lý các điểm bị sạt, trượt, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo công tác khắc phục sự cố ngập Quốc lộ 15C qua địa bàn xã Hồi Xuân.

Đồng chí lưu ý, 76 xã ở khu vực 11 huyện miền núi cũ, nhất là các huyện miền núi cao tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24, phân công lực lượng xuống thôn, bản để nắm chắc tình hình, hỗ trợ người dân và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại một số điểm ngập úng trên Quốc lộ 15C và Quốc lộ 15A thuộc địa bàn xã Hồi Xuân.

Tại đây, đồng chí đã thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng, cấp ủy, chính quyền xã Hồi Xuân tiếp tục bố trí lực lượng trực gác, tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua khi nước chưa rút. Chủ động theo dõi sát tình hình sạt lở ở các vị trí giao thông, chủ động phương án ứng phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm động viên lực lượng trực gác, khắc phục sự cố ngập Quốc lộ 15 qua địa bàn xã Hồi Xuân.

Đồng chí lưu ý, trong mọi phương án ứng phó với sự cố thiên tai, cần ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của Nhân dân cũng như lực lượng thực hiện nhiệm vụ...

Đỗ Đức