Tập trung triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 5 (Kajiki)

Chiều 23/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ nhằm tập trung ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki), năm 2025.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo các đơn vị thủy nông, chủ đầu tư các công trình thủy điện. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu tại UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vị trí 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ giật cấp 9, cấp 11, giật cấp 14, với tốc độ di chuyển khoảng 25km/h. Đây được dự báo là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh với cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rất lớn.

Đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá thông tin về cơn bão số 5.

Dự báo từ ngày 24 - 27/8/2025, khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-200mm, riêng khu vực phía Nam và Tây Nam từ 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Sau khi nhận được các văn bản của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các công văn, công điện khẩn đến các cấp, các ngành để chủ động ứng phó với bão số 5 nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Theo thống kê, hiện Thanh Hóa có 6.555 tàu thuyền với 20.580 lao động; đến chiều ngày 23/8, đã có 5.179 phương tiện/13.173 lao động đã neo đậu tại các bến an toàn; còn lại 1.376/7.407 lao động đang hoạt động trên biển.

Hiện tại, toàn bộ phương tiện đã được kêu gọi và hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão an toàn. 100% phương tiện đã nắm được thông tin về thiên tai và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường triển khai các giải pháp ứng phó với bão.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông qua Kế hoạch ứng phó chủ động, linh hoạt với cơn bão số 5. Đại diện lãnh đạo các xã, phường tại các điểm cầu đã báo cáo công tác ứng phó với thiên tai, sẵn sàng các kịch bản để phòng, chống cơn bão số 5.

Đại diện Lực lượng biên phòng tỉnh triển khai các phương án ứng phó với bão.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trong việc triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận hội nghị.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần theo dõi sát tình hình và tập trung cao độ cho công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với tác động của bão. Đặc biệt, với 2 xã Xuân Chinh và Hoằng Thanh có kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã vào ngày 25 - 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị lãnh đạo các xã phải dựa theo diễn biến của cơn bão để xem xét, điều chỉnh, ưu tiên tập trung ứng phó với bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động bám sát cơ sở, địa phương, đơn vị được phân công để phối hợp, triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5 và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể xảy ra.

Các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến của cơn bão số 5 để người dân nắm bắt, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Đồng thời, phối hợp bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa, công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản; giám sát chặt chẽ, vận hành khoa học, hiệu quả, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ; rà soát, sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ Nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã ven biển, khu vực miền núi cần rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa bàn, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân khi thiên tai xảy ra; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân.

Tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm biển từ 8 giờ ngày 24/8 để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

