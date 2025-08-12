Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh

Chiều 12/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng; các địa phương có dự án triển khai trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), trên địa bàn tỉnh hiện có 5 dự án do Bộ NN&MT đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc gồm: Dự án Tiêu úng vùng 3 Nông Cống giai đoạn 2; Dự án Trạm bơm Hoằng Khánh; Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa; Dự án Sửa chữa cấp bách, đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa. Các dự án này do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư và 1 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Như Xuân làm chủ đầu tư là Hợp phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công các dự án được chỉ rõ liên quan đến nhiều vấn đề. Ví dụ như: Dự án Tiêu úng vùng 3 Nông Cống giai đoạn 2, gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Dự án Trạm bơm Hoằng Khánh cũng gặp khó về nguồn cung vật liệu, cùng với đó dự án vừa thi công vừa bảo đảm tưới và phá dỡ, hoàn triệt công lấy nước trạm bơm cũ nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đối với Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa, báo cáo của Sở NN&MT cũng nêu rõ, các gói thầu xây lắp thuộc dự án, dự kiến trao thầu vào cuối tháng 8/2025, thời điểm này đang là mùa mưa nên khó khăn trong việc triển khai thi công. Mặc khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh, nguồn cung nguyên vật liệu như đất đắp, cát... gặp khó khăn, giá vật liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đối với Hợp phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án hồ Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An, các đại biểu đã phân tích chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bàn giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện xây dựng khu tái định cư; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp cũng như qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở từng dự án. Trong đó, đối với Hợp phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án hồ Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thanh Hóa khẩn trương bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện xây dựng khu tái định cư. Đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&MT xây dựng phương án bán thanh lý khối lâm sản trên diện tích rừng tự nhiên trong vùng ảnh hưởng của dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với các Dự án Tiêu úng vùng 3 Nông Cống giai đoạn 2; Trạm bơm Hoằng Khánh; Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa và Dự án Sửa chữa cấp bách, đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở NN&MT phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu phương án, giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu, bảo đảm việc thi công dự án đúng tiến độ...

Phong Sắc