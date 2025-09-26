Tập huấn trực tuyến toàn tỉnh cho cán bộ, công chức cấp xã về các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn toàn bộ trình tự, thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, mua sắm hàng hóa và tổ chức biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành có liên quan của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 166 xã, phường trong tỉnh.

Điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu trực tuyến các xã, phường trong tỉnh.

Từ ngày 1/7/2025, cả nước đã chính thức vận hành hoạt động tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Thực tế cho thấy trong thời gian qua, chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả tích cực, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giáo cao. Tuy nhiên, do là mô hình mới nên không tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành ban đầu.

Phó Giám đốc sở Tài chính giải đáp các thắc mắc của các xã, phường liên quan đến lĩnh vực Tài chính.

Tại hội nghị, đại diện các ngành có liên quan đã trình bày nội dung trình tự, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư - tài chính - ngân sách; các nội dung về quy hoạch, xây dựng; tài nguyên và môi trường; nội vụ...

Đại diện Sở Xây dựng trình bày các nội liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Cũng tại hội nghị, đại diện các ngành Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ đã giải đáp và tháo gỡ trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của các xã, phường trong quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, mua sắm hàng hóa và tổ chức biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp các vướng mắc về lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về các lĩnh vực kinh tế - xã hội cho các cán bộ, công chức, viên chức của UBND các xã, phường và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Hải Đăng