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Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Huyền Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến tổ chức tập huấn nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử cho cán bộ quản lý, người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến tổ chức tập huấn nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử cho cán bộ quản lý, người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt, trao đổi các nội dung về xây dựng hình ảnh điểm đến; thực hiện văn minh thương mại, đạo đức kinh doanh; tâm lý và giao tiếp với du khách; kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, chuyên nghiệp và chăm sóc khách hàng vượt trội.

Nội dung tập huấn giúp cán bộ quản lý, người lao động bổ sung kiến thức, kỹ năng, vận dụng vào hoạt động kinh doanh và phục vụ du khách, từng bước hình thành giao tiếp chuẩn mực văn minh, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng phục vụ; từ đó, xây dựng điểm đến du lịch biển văn minh, an toàn.

Huyền Linh

Từ khóa:

#Khu du lịch biển Hải Tiến #thể thao và Du lịch Thanh Hóa #tập huấn #xã Hoằng Thanh #Sở Văn hóa #Hoằng Tiến #du lịch Sầm Sơn #Khai giảng #ứng xử #Chăm sóc khách hàng

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