Tập huấn áp dụng hệ thống quản lý và công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sáng 6/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) tổ chức hội nghị tập huấn “Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ nâng cao năng suất, chất lượng vào nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2025”.

Chuyên gia của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam truyền đạt kiến thức tổng quan về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng.

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia, báo cáo viên của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã truyền đạt kiến thức tổng quan về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; giới thiệu các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000; cùng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng như TPM (bảo trì năng suất toàn diện), LEAN (sản xuất tinh gọn), TQM (quản lý chất lượng toàn diện)... Các nội dung được trình bày gắn liền với thực tế, giúp học viên hiểu rõ lợi ích và phương pháp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến tại doanh nghiệp; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trong điều kiện thực tế của địa phương.

Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là một bước cụ thể trong thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030”, đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11.

Trần Hằng