Tập đoàn Đại Dũng hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo an cư

Sáng 8/8, Tập đoàn Đại Dũng (DDC) tổ chức thăm hỏi, trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn các xã Quan Sơn, Tam Thanh, Tam Lư, Trung Hạ. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các địa phương.

Tập đoàn Đại Dũng trao kinh phí và quà cho gia đình bà Lò Thị Giang ở xã Quan Sơn.

Đoàn công tác của Tập đoàn Đại Dũng và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho 10 hộ gia đình, mỗi hộ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Ngoài kinh phí hỗ trợ xây nhà, mỗi hộ còn được Tập đoàn trao tặng 2 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng như nồi cơm điện, bàn ghế cùng nhu yếu phẩm, động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng trò chuyện với người thân gia đình ông Lò Văn Chung ở xã Tam Lư - một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trong dịp này.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Tập đoàn Đại Dũng trong việc chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở; góp phần triển khai hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Được biết, Tập đoàn Đại Dũng có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, kinh doanh đa lĩnh vực và ngành nghề, trọng tâm là lĩnh vực sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình, dự án công nghiệp, dân dụng.

Nhiều năm qua, Tập đoàn đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thực hiện công tác an sinh xã hội, như hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

Lê Hà