Tạo thuận tiện cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính

Với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy “chờ dân đến” sang “chủ động đến với dân” nhằm đưa các dịch vụ hành chính công đến tận nơi với những người gặp khó khăn trong việc đi lại; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã Thọ Xuân đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” trên địa bàn.

Xã Thọ Xuân triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính thuận lợi.

Tại điểm “Dịch vụ công lưu động” thôn Lư Khánh Đông, chỉ mới hơn 6h sáng nhưng nhiều người dân trong thôn, trong đó phần đông là các cụ già, người khuyết tật đều đã có mặt. Tại đây, được sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, chu đáo của các cán bộ, công chức, các cụ già, người khuyết tật đã thuận lợi khi thực hiện các thao tác đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử VNeID; nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử và tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu. Một số người khác được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện TTHC trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch gắn với các nội dung thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân... Đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cán bộ hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công, xác định mức độ khuyết tật...

Cùng tham gia hỗ trợ người dân, lực lượng công an xã cũng trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú; kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; lấy lại mật khẩu VNeID và tích hợp các giấy tờ cá nhân trên ứng dụng, góp phần giúp người dân khai thác hiệu quả các tiện ích của định danh điện tử.

Anh Lê Đình Hưng, thôn Lư Khánh Đông, cho biết: “Khoảng cách từ nhà tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã khá xa, khoảng 10km nên có một số TTHC gia đình chưa thu xếp thời gian thực hiện được. Sau khi nắm được thông tin UBND xã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại thôn, tôi và vợ đã có mặt từ rất sớm và đã được các cán bộ hướng dẫn làm thủ tục đăng ký lại giấy chứng nhận kết hôn cùng một số TTHC khác nhanh chóng, thuận lợi”.

Việc đưa “Dịch vụ công lưu động” về tận thôn không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo điều kiện để những người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ được hướng dẫn trực tiếp, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân Lê Ngọc Quân, cho biết: Từ ngày 1/8 đến 23/8/2026, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã được triển khai tại 4 thôn, gồm: Xuân Giang 1, Xuân Giang 2, Lư Khánh Đông và Lư Khánh Thượng. Qua đó, đã tiếp nhận và xử lý gần 130 hồ sơ TTHC trên các lĩnh vực và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho trên 280 trường hợp. Thời gian tới, UBND xã Thọ Xuân tiếp tục triển khai mô hình tại các thôn còn lại trên địa bàn xã nhằm tạo sự thuận tiện trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Bài và ảnh: Lê Phượng