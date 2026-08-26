Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án chăn nuôi quy mô lớn đi vào hoạt động đúng kế hoạch

Chiều 26/8, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn các xã Mậu Lâm, Sao Vàng và Thạch Lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ Dự án trại chăn nuôi gà giống Xuân Phú, xã Sao Vàng.

Tại xã Sao Vàng, đoàn công tác kiểm tra Dự án trại chăn nuôi gà giống Xuân Phú của Công ty CP Nông sản Phú Gia. Dự án có diện tích 16,3 ha, tổng vốn đầu tư 310 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 con gà bố mẹ/năm. Giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2019. Đến nay, các hạng mục thuộc giai đoạn 2 cơ bản hoàn thành.

Trong 12 dãy chuồng nuôi, đã có 8 dãy được đưa vào vận hành, thả giống; 4 dãy còn lại dự kiến đưa gà vào nuôi từ ngày 31/10/2026.

Hiện trang trại đang nuôi 36.256 con gà bố mẹ, được nhập khẩu từ Đan Mạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ Dự án trang trại lợn giống Newhope Đồng Thịnh, xã Thạch Lập.

Tại xã Thạch Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra Dự án trang trại lợn giống Newhope Đồng Thịnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco.

Dự án có diện tích 19,9 ha, tổng vốn đầu tư 466 tỷ đồng. Đến nay, 20 dãy chuồng nuôi cùng các công trình phụ trợ cơ bản hoàn thành.

Theo kế hoạch, từ ngày 28/8/2026, trang trại chính thức đưa lợn vào nuôi, với quy mô 3.600 con lợn nái, 2.500 con lợn hậu bị và sản xuất khoảng 135.000 con lợn giống mỗi năm.

Tại xã Mậu Lâm, đoàn công tác kiểm tra Dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp - Du lịch Như Thanh.

Dự án có diện tích 27 ha, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, công suất thiết kế 6,5 triệu con gà thịt/năm. Hiện chủ đầu tư đang tập trung xây dựng 8 chuồng nuôi và các công trình phụ trợ.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/11/2026, trang trại sẽ đưa gà vào nuôi với quy mô 30.000 con/chuồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ Dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A, xã Mậu Lâm.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục huy động nhân lực, vật lực, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.

Đặc biệt, trong quá trình hoàn thiện và đưa các trang trại vào vận hành, cần chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý chất thải; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm các dự án phát triển ổn định, bền vững, hạn chế tác động đến môi trường và khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Hải Đăng