Luận Thành nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã Luận Thành quan tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với phương châm “Trao cần câu hơn trao con cá”, địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, phát huy nội lực của người dân, từng bước giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Nghề ươm giống cây lâm nghiệp - hướng thoát nghèo của người dân xã Luận Thành.

Thuộc diện hộ nghèo, năm 2022 gia đình chị Lang Thị Tài ở thôn Cao Tiến được nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Hiện bò đã sinh thêm 2 con bê, chị đã bán bớt 1 con được gần 10 triệu đồng. Chị Tài cho biết: “Được biết gia đình có tên trong danh sách nhận hỗ trợ 1 con bò sinh sản, tôi mừng lắm. Vì vậy, sau khi nhận bò về, tôi chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn của cán bộ thú y để bò có thể phát triển và sinh sản tốt. Do được chăm sóc tốt, lại tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin, bò của gia đình lớn nhanh trông thấy. Số tiền thu nhập từ nuôi bò không chỉ giúp tôi trang trải cuộc sống sinh hoạt gia đình mà còn giúp gia đình tôi từ chỗ hộ nghèo nay là hộ cận nghèo”.

Trưởng Phòng kinh tế xã Luận Thành Đàm Lê Chiến, cho biết: “Sau sáp nhập, toàn xã có 186 hộ nghèo, 690 hộ cận nghèo. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đã tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ sinh kế cho người dân".

Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động phát triển kinh tế gia đình, tự vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, phối hợp với các ngành có liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển du lịch cộng đồng cho người dân. Tích cực vận động các nguồn lực giúp hộ nghèo làm ăn, tìm kiếm việc làm, xóa nhà tạm... Bên cạnh đó, xã cũng kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ vốn trực tiếp để thực hiện mô hình sinh kế nhỏ, phù hợp với đặc điểm và thói quen chăn nuôi, trồng trọt của các hộ nghèo.

Người dân địa phương đang từng bước thay đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, sản xuất sạch, an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sản xuất VietGAP... Trong trồng trọt, xã tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hướng tới ứng dụng công nghệ cao. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và nông nghiệp có giá trị kinh tế cao của xã đều được liên kết với các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Lâm nghiệp phát triển theo hướng xã hội hóa, chuyển từ khai thác, hưởng lợi rừng tự nhiên là chính sang trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Hiện xã Luận Thành đã phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC cho 3.000ha rừng. Chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp xây dựng và dịch vụ phát triển, hiện xã đang đẩy mạnh hoàn thành hạ tầng 2 cụm công nghiệp đã được phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch gồm Khe Hạ và Xuân Cao. Hiện xã đã thu hút được Nhà máy chế biến nông sản Luận Thành, với tổng số vốn đầu tư 57 tỷ đồng chuyên chế biến sắn và các sản phẩm từ sắn và Công ty CP Lộc Xuân chuyên sản xuất giày xuất khẩu, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 60 tỷ đồng. Hiện nay, công ty tạo việc làm ổn định cho trên 200 lao động, với mức thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng. Để mở rộng quy mô sản xuất, công ty đang có kế hoạch đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất giai đoạn 2, khi đi vào vận hành, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Cùng với đó, với lợi thế đường Hồ Chí Minh chạy qua, người dân đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ, hiện toàn xã có 368 hộ kinh doanh cá thể. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 28 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động tại địa phương.

Tính đến tháng 11/2026, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 145 hộ, giảm 41 hộ so với năm 2025. Cùng với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống Nhân dân dần được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người hằng năm được nâng lên. Đây là kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Để công tác giảm nghèo ở Luận Thành đi vào thực chất và đạt kết quả bền vững, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, để người dân có kiến thức vận dụng vào sản xuất; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, thu hút các doanh nghiệp chế biến lâm sản, may mặc, giày da vào địa bàn.

Bài và ảnh: Khắc Công