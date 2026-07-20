Tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sáng 20/7, tại Đồn Biên phòng Trung Lý đã diễn ra chương trình kết nghĩa giữa 2 Đồn Biên phòng Trung Lý và Hiền Kiệt với Đại đội 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Quang cảnh buổi lễ.

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn luôn phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực cửa khẩu, biên giới.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất những nội dung theo biên bản ghi nhớ như: Tăng cường trao đổi thông tin về tình hình biên giới; phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành các hiệp định và quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào, duy trì tuần tra song phương, phối hợp bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường hợp tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao và hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi thông tin và tổ chức tuần tra song phương hằng tháng nhằm kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới; tiến hành giao ban định kỳ hằng năm vào tháng 12 và mỗi năm do 1 đơn vị chủ trì.

Các bên trao biên bản ghi nhớ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn Trung tá Viêng Thong Bun Thạ Vông Khăm và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh nhấn mạnh, việc kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ.

Hai tỉnh sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện để 3 đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, qua đó góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tiếp tục gìn giữ, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thực hiện chương trình ký kết ngày 17/6/2024, hai bên đã tiến hành tổ chức tuần tra song phương định kỳ 12 lần/154 lượt người tham gia theo đúng Biên bản ghi nhớ Hội đàm hợp tác công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa); tiến hành cùng nhau bảo vệ nguyên vẹn cột mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra các hoạt động trên biên giới tác động đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và duy trì thực thi Hiệp định về quy chế biên giới và Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới. Trong năm qua, hai Đồn Biên phòng Trung Lý và Hiền Kiệt đã hỗ trợ, giúp đỡ Trung đội Khằm Nàng, Hin Đăm một số trang thiết bị sinh hoạt trị giá hàng chục triệu đồng. Đặc biệt thực hiện chương trình nâng bước em tới trường đã hỗ trợ 2 cháu tại Bản Na Hàm, bản Hin Đăm có hoàn cảnh khó khăn 6 triệu đồng/năm/cháu.

Trịnh Tuấn Anh