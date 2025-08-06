Tăng cường thanh tra để phòng, chống tham nhũng từ sớm, từ xa

Tăng cường công tác thanh tra không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn là biện pháp cứng rắn để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Nhận thức được điều đó, ngành thanh tra tỉnh đã triển khai nghiêm túc hoạt động thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà dư luận xã hội quan tâm.

Các thanh tra viên của Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra lĩnh vực xây dựng.

Bám sát Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng chương trình thanh tra năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 5104/QĐ-UBND, ngày 24/12/2024 phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của ngành thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Trên quan điểm, hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền pháp luật quy định và bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tập trung thanh tra công tác quản lý Nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao. Đồng thời, thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trọng tâm là lĩnh vực tài chính công, những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội và các cơ quan quản lý quan tâm; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều...

6 tháng năm 2025, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 98 cuộc thanh tra hành chính tại 115 cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 77 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 21 cuộc thanh tra đột xuất. Từ hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phát hiện vi phạm hơn 11,122 tỷ đồng. Những vi phạm của các tổ chức, cá nhân được phát hiện qua thanh tra chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai. Căn cứ các quy định của pháp luật và nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 5,674 tỷ đồng và xử lý khác về kinh tế 5,447 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 12 tổ chức, 51 cá nhân có liên quan đến vi phạm. Kết quả thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước 2,443 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43%; xử lý khác 426,97 triệu đồng, đạt tỷ lệ 7,83%. Đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm đã bị kiểm điểm, xử lý hành chính nghiêm túc, đúng quy định.

Đi liền với đó, Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra tại 26 cơ quan, đơn vị. Những vi phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra là các cơ quan, đơn vị chưa có kế hoạch sử dụng đất công ích hiệu quả; không công khai kế hoạch thu, chi ngân sách trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chi ngân sách không đúng quy định. Thông qua thanh tra, các cơ quan, đơn vị đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, nhất là công tác quản lý tài chính và công khai, minh bạch trong hoạt động. Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm túc quy định về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Với mục tiêu phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng từ sớm, từ xa, Thanh tra tỉnh chủ động, linh hoạt trong triển khai các cuộc thanh tra chuyên ngành. Trọng tâm là thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội; những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, như công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư xây dựng. Trong 6 tháng năm 2025, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 60 cuộc thanh tra chuyên ngành, bao gồm 47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 13 cuộc thanh tra đột xuất. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi 750 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước; kiến nghị xử lý khác hơn 4,692 tỷ đồng. Cùng với đó, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân, với số tiền hơn 4,569 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2025 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Bài và ảnh: Trần Thanh