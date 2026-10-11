Tấn công sân bay Riyadh gây thương vong lớn, Mỹ cân nhắc can dự

Ngày 10/10, ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo Reuters, trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Saudi Arabia, 2 người Bangladesh và công dân Mỹ, Jordan, Palestine, Syria, Sudan, Ai Cập, mỗi nước một người. Nhiều người bị thương được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương và trực thăng, trong đó có các trường hợp nguy kịch. Đây là vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Saudi Arabia trong hơn một thập kỷ.

Vụ việc khiến hoạt động tại sân bay phải tạm đình chỉ, các chuyến bay đến Riyadh bị hủy hoặc chuyển hướng. Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Saudi Arabia khuyến cáo công dân tránh đến sân bay và khu vực lân cận do lo ngại về an ninh. Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công.

Trả lời phóng viên ngày 10/10, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể tham gia chiến dịch quân sự, đồng thời khẳng định Washington sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi đánh giá thông tin về vụ việc. Hiện chưa có quyết định chính thức về việc Mỹ trực tiếp tham gia các cuộc tấn công.

Trước đó, giới chức Saudi Arabia thông báo các vụ tấn công ngày 8/10 nhằm vào sân bay King Khalid và một máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines khiến 3 công dân nước này thiệt mạng cùng một số người bị thương. Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các sân bay của Saudi Arabia trong những ngày gần đây.

Xung đột Yemen leo thang trở lại sau khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và nhiều khu vực từ năm 2014. Tháng 3/2015, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Những diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực.

Lê Hà.