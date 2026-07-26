Sôi nổi Hội thi “Công nhân giỏi Thanh Hóa”

Sáng 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam tổ chức Hội thi “Công nhân giỏi Thanh Hóa” năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Các đại biểu dự hội thi.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại hội thi.

Đồng thời, đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cổ động viên dự hội thi.

Tham gia hội thi, 7 đội thi tham gia tranh tài ở 3 nội dung gồm: Sân khấu hóa, Tay nghề cá nhân và “Đường lên đỉnh Olympia”, thể hiện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng xử lý tình huống và tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất.

Đội thi tham dự phần thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

Ban Tổ chức đánh giá kết quả trong phần thi Tay nghề cá nhân.

Thông qua hội thi, Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu phát hiện, tôn vinh những công nhân có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp giỏi; tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp, hiện thực hóa phương châm “Doanh nghiệp thành công, công nhân hạnh phúc, công đoàn vững mạnh, Thanh Hóa phát triển”.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải nhất.

Ban Tổ chức trao giải cho Đội thi đoạt giải Nhất.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các cá nhân xuất sắc; trao 4 giải khuyến khích, 1 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất cho các đội chơi.

Hội thi cấp cơ sở là căn cứ để lựa chọn những đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, có kiến thức pháp luật tốt, tay nghề giỏi, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao để tham gia Hội thi cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2026.

Linh Hương