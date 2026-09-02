Sôi động các điểm vui chơi dịp Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài tạo điều kiện để người dân dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Bên cạnh những địa điểm tham quan, không gian giải trí trong nhà như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, nhà sách hay photobooth cũng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn.

Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim nhộn nhịp

Trong dịp nghỉ lễ, các trung tâm thương mại là một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn cho các hoạt động vui chơi, mua sắm và ăn uống. Việc tập trung nhiều dịch vụ trong cùng một không gian giúp người dân thuận tiện sắp xếp lịch trình, nhất là với các gia đình có trẻ nhỏ.

Tại các khu game, các máy chơi xèng, gắp thú... hoạt động liên tục, khách hàng chủ yếu là trẻ em. Nhiều gia đình cũng lựa chọn hình thức giải trí này để các thành viên cùng tham gia trong thời gian nghỉ lễ.

Các khu vui chơi giải trí trong trung tâm thương mại luôn đông người trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh, ở phường Hạc Thành, cho biết: “Ngày lễ các con được nghỉ nên gia đình muốn đưa các cháu đi chơi. Ở đây có nhiều trò chơi, các con thích nên cả nhà dành thời gian cùng nhau”.

Cùng với khu vui chơi, rạp chiếu phim tiếp tục là lựa chọn quen thuộc trong những ngày nghỉ lễ. Các suất chiếu được tổ chức xuyên suốt trong ngày, tạo điều kiện để khán giả chủ động lựa chọn thời gian phù hợp.

Dịp này lượng khách đến các rạp chiếu phim có xu hướng tăng so với ngày thường. Nhiều gia đình, nhóm bạn đã tranh thủ kỳ nghỉ lựa chọn cho mình bộ phim yêu thích.

Gia đình chị Hà Bảo Ngọc, ở phường Hạc Thành đã đặt vé trước cho cả nhà. Chị cho biết, vào dịp lễ, gia đình thường lên lịch từ sớm để lựa chọn được suất chiếu phù hợp.

Khán giả tranh thủ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để đến rạp thưởng thức các bộ phim đang được công chiếu.

Trong số các phim đang được công chiếu, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu được nhiều khán giả lựa chọn. Bên cạnh yếu tố giải trí, câu chuyện về những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước gợi thêm nhiều suy nghĩ cho khán giả khi bộ phim được chọn chiếu trong những ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9.

“Dịp lễ đông người nên gia đình đặt vé online, vừa chủ động giờ xem vừa tránh trường hợp đến nơi lại hết vé. Cả nhà mình chọn xem phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Qua nội dung phim, khiến mình cảm nhận và biết ơn nhiều hơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước”, chị Ngọc chia sẻ.

Nhà sách, photobooth thu hút nhiều giới trẻ

Không chỉ các khu vui chơi, rạp chiếu phim, những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng ghi nhận nhiều người tìm đến các nhà sách để lựa chọn những cuốn sách về lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh nhân và những dấu mốc của dân tộc.

Tại Nhà sách Fahasa, phường Hạc Thành, các đầu sách thuộc nhóm chủ đề này được nhiều khách hàng quan tâm, trong đó có phụ huynh đưa con đến mua sách về lịch sử hoặc lựa chọn những ấn phẩm liên quan đến ngày Quốc khánh.

Việc tìm đọc, mua những cuốn sách về lịch sử trong dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu kiến thức. Với nhiều người, đây còn là cách dành một phần thời gian nghỉ lễ để đọc lại những câu chuyện về chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, về những con người góp phần làm nên lịch sử dân tộc.

Nguyễn Nam Anh, ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Dịp Quốc khánh 2/9 mình muốn tìm một vài cuốn sách về Bác Hồ và lịch sử Việt Nam để đọc thêm. Những nội dung này bình thường mình vẫn quan tâm, nhưng đến những ngày lễ như thế này, mình càng muốn tìm hiểu kỹ hơn”.

Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cũng trong dịp này, các photobooth trở thành điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn. Những không gian chụp ảnh được trang trí cờ đỏ sao vàng, các biểu tượng và hình ảnh gắn với Quốc khánh, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho khách hàng trong kỳ nghỉ.

Phần lớn khách đến chụp ảnh là các bạn trẻ đi cùng bạn bè, người thân. Hoạt động này không chiếm nhiều thời gian nhưng tạo ra những bức ảnh lưu niệm gắn với một dịp đặc biệt. Những khung hình mang màu sắc, hình ảnh về Quốc khánh được nhiều người lựa chọn để lưu giữ dấu mốc 2/9 theo cách riêng.

Không gian chụp ảnh với chủ đề Quốc khánh tạo điểm nhấn tại một photobooth dịp 2/9 năm nay.

Nguyễn Thu Trang, ở phường Sầm Sơn, cho biết: “Mình thấy không gian được trang trí theo chủ đề Quốc khánh 2/9 khá thú vị. Bọn mình muốn chụp một bộ ảnh tại đây để sau này nhìn lại vẫn nhớ đã có một ngày nghỉ ý nghĩa như thế nào”.

Không cần những chuyến đi xa, nhiều người vẫn có thể tìm cho mình một hoạt động phù hợp, vừa giải trí, vừa lưu giữ những trải nghiệm gắn với ngày Quốc khánh.

Sự đa dạng của các điểm vui chơi trong nhà cũng cho thấy nhu cầu tận hưởng kỳ nghỉ của người dân ngày càng phong phú. Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, nhà sách hay photobooth đều có cách riêng để thu hút khách trong dịp lễ. Qua đó, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ thêm nhiều lựa chọn vui chơi mà còn mở ra những cách khác nhau để mỗi người cảm nhận và lưu giữ về ngày đặc biệt của đất nước.

Nam Phương