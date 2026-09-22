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“Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ” cho trẻ em Lưu Vệ có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 22/9, xã Lưu Vệ đã tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ năm 2026” dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ” cho trẻ em Lưu Vệ có hoàn cảnh khó khăn

Tối 22/9, xã Lưu Vệ đã tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ năm 2026” dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ” cho trẻ em Lưu Vệ có hoàn cảnh khó khăn

Các em nhỏ được tặng quà và học bổng nhân dịp Tết Trung thu.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các em nhỏ như: múa lân, biểu diễn văn nghệ, giao lưu cùng các bạn nhỏ và tham gia các hoạt động vui chơi.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 160 suất quà với tổng trị giá 80 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng nhằm động viên các em vươn lên trong học tập.

“Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ” cho trẻ em Lưu Vệ có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn được các em thiếu nhi biểu diễn tại đêm hội.

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ” được triển khai với sự phối hợp của chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ xã cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

Nguyễn Linh

Từ khóa:

#Xã Lưu Vệ #trẻ em có hoàn cảnh khó khăn #Đêm hội trăng rằm #Ước mơ #Mặt trận Tổ quốc #tổ chức #Chương trình #thắp sáng #Chính quyền địa phương #dành cho trẻ em

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