Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Chiều 22/9, tại xã biên giới Yên Khương, các em thiếu nhi và Nhân dân địa phương đã tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa trước thềm Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”.

Từ 15 giờ, không khí trung thu đã rộn ràng tại Yên Khương.

Các em thiếu nhi được chụp ảnh, check-in tại “Cổng trăng Yên Khương”, viết và treo những điều ước lên cây ước mơ, tham gia các trò chơi tập thể và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Các em cũng được xem múa rối nước, giao lưu cùng chú hề, trải nghiệm nặn tò he, tạo hình bóng nghệ thuật và tham gia nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn.

Em Lương Tuyết Như, học sinh lớp 4C, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Yên Khương cho biết: Em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia các hoạt động trung thu cùng bạn bè.

Ban Tổ chức trang trí chuẩn bị cho chương trình.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao những phần quà trung thu đến các em thiếu nhi, động viên các em nỗ lực học tập, đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Đặc biệt, các em còn được tham gia buffet chiều với hơn 1.200 suất ăn.

Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026” tại xã Yên Khương là một kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của các em học sinh nơi biên cương Yên Khương.

Trịnh Tuấn Anh