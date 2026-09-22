Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Trịnh Tuấn Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/9, tại xã biên giới Yên Khương, các em thiếu nhi và Nhân dân địa phương đã tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa trước thềm Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Chiều 22/9, tại xã biên giới Yên Khương, các em thiếu nhi và Nhân dân địa phương đã tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa trước thềm Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Từ 15 giờ, không khí trung thu đã rộn ràng tại Yên Khương.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Các em thiếu nhi được chụp ảnh, check-in tại “Cổng trăng Yên Khương”, viết và treo những điều ước lên cây ước mơ, tham gia các trò chơi tập thể và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Các em cũng được xem múa rối nước, giao lưu cùng chú hề, trải nghiệm nặn tò he, tạo hình bóng nghệ thuật và tham gia nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Em Lương Tuyết Như, học sinh lớp 4C, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Yên Khương cho biết: Em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia các hoạt động trung thu cùng bạn bè.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Ban Tổ chức trang trí chuẩn bị cho chương trình.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao những phần quà trung thu đến các em thiếu nhi, động viên các em nỗ lực học tập, đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Đặc biệt, các em còn được tham gia buffet chiều với hơn 1.200 suất ăn.

Nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa trước Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”

Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026” tại xã Yên Khương là một kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của các em học sinh nơi biên cương Yên Khương.

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Yên Khương #Trung thu #Ý nghĩa #Đêm hội trăng rằm #hoạt động #Chương trình #Trải nghiệm #Địa phương #Thiếu nhi #Nhân dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã Triệu Sơn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Xã Triệu Sơn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/9, xã Triệu Sơn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, ao hồ, mương thoát nước, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, phòng, chống dịch bệnh và chỉnh trang cảnh quan. Hoạt động được triển khai tại 23/23 thôn, thu hút hơn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh