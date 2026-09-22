TYM trao hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”

Chiều 22/9, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Nam Thanh Hóa phối hợp với Hội LHPN xã Trường Lâm trao hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” cho cháu Đặng Đình Đạt, ở thôn Trường An, xã Trường Lâm.

Ban Giám đốc TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa và lãnh đạo xã Trường Lâm trao quà cho gia đình cháu Đặng Đình Đạt.

Cháu Đặng Đình Đạt, sinh năm 2014, thuộc hộ nghèo, bố mất sớm do bệnh nan y, mẹ thường xuyên đau ốm, thu nhập của gia đình chủ yếu từ việc làm công nhân may của mẹ và lao động thuê. Dù hoàn cảnh khó khăn, Đạt luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

TYM đã nhận đỡ đầu Đạt từ năm 2020. Dịp năm học mới hằng năm, cán bộ TYM đến thăm, trao quà, động viên em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, TYM trao hỗ trợ 3,6 triệu đồng cho gia đình em.

Chị Lê Thị Hương, mẹ cháu Đạt cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN các cấp và TYM trong những năm qua; đồng thời cho biết nguồn vốn vay từ TYM đã giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, chăm lo cho các con ăn học.

Ban Giám đốc TYM - Chi nhánh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo xã Hậu Lộc trao hỗ trợ nông thôn mới cho Trường THCS Lê Hữu Lập.

Cũng trong ngày 22/9, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa trao 15 triệu đồng hỗ trợ công trình nông thôn mới tại Trường THCS Lê Hữu Lập, xã Hậu Lộc. Kinh phí được sử dụng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học.

Hoạt động góp phần hỗ trợ nhà trường cải thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập trong năm học mới.

Tiến Đông