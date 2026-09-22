Thiệu Hóa tập trung vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Thực hiện đợt ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, xã Thiệu Hóa huy động các lực lượng và Nhân dân tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, nhà văn hóa và khu vực công cộng trên địa bàn.

Các lực lượng và Nhân dân xã Thiệu Hóa tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Tại các thôn, lực lượng Công an, Quân sự, dân quân, tổ an ninh, trật tự, các đoàn thể cùng Nhân dân đồng loạt thu gom rác thải, cây cối gãy đổ; vệ sinh đường giao thông, ngõ xóm; khơi thông cống rãnh, mương tiêu. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp cắt tỉa, xử lý cây xanh có nguy cơ gãy, đổ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Nhân viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thiệu Hóa cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang cảnh quan sau mưa lũ.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Đến nay, nhiều tuyến đường, khu dân cư, nhà văn hóa và khu vực công cộng đã được thu dọn, vệ sinh. Tại những nơi bị ngập úng, xã tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng, xử lý các điểm có nguy cơ ô nhiễm, hạn chế phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Cùng với đó, xã duy trì tổng vệ sinh môi trường vào thứ 7 hằng tuần, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, góp phần duy trì cảnh quan sạch, đẹp.

Lực lượng chức năng tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Cùng với khắc phục hậu quả mưa lũ, Thiệu Hóa tổ chức chỉnh trang cảnh quan, lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị tại các tuyến đường và khu vực kinh doanh.

Lực lượng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở người dân sắp xếp hàng hóa đúng phạm vi, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tháo dỡ, di chuyển vật dụng, mái che, biển hiệu không đúng quy định, bảo đảm không gian thông thoáng, an toàn cho người dân.

Thanh Mai