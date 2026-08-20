Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu dừng kinh doanh, sử dụng vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản về việc xử lý vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu vi phạm chất lượng.

Rễ ngưu tất.

Trước đó, Sở Y tế Thanh Hóa nhận được Công văn số 2180/YDCT-QLD ngày 18/8/2026 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế về việc xử lý vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu vi phạm chất lượng.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xác định vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu lấy mẫu tại Kho đông y - Khoa Dược, Trung tâm Y tế khu vực Nông Sơn (địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng) vi phạm chất lượng mức độ 2 (chỉ tiêu: Mô tả; Độ ẩm) do Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam sản xuất (số đăng ký: VCT 00022-20; số lô: 1020725; ngày sản xuất: 29/7/2025 hạn dùng: 29/7/2027).

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn vị thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng vị thuốc trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu nêu trên và biệt trữ số lượng vị thuốc còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân (nếu có) đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp. Báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y- Dược) trước ngày 30/8/2026.

Giao Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu nêu trên (trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng).

Các phòng chức năng của Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu có các dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

NM