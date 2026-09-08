Siết chặt quản lý UAV, flycam tại khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân

Chỉ từ đầu tháng 6/2026 đến nay, gần 100 chuyến bay tại một số sân bay lớn trên cả nước đã bị ảnh hưởng khi phát hiện thiết bị bay không người lái như UAV, flycam, drone xuất hiện trong khu vực lân cận cảng hàng không. Tại Thanh Hóa, yêu cầu kiểm soát chặt “vùng trời” quanh Cảng Hàng không Thọ Xuân đang được đặt ra với mức độ cao nhất, bằng các giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, quản lý địa bàn đến tuần tra, rà quét và sẵn sàng xử lý thiết bị bay hoạt động trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh hàng không và Công an xã Sao Vàng tuyên truyền, vận động người dân giao nộp thiết bị flycam không được cấp phép hoạt động.

Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến thiết bị bay không người lái tại khu vực lân cận sân bay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; hoàn thiện quy trình xử lý sự cố an ninh trật tự và kế hoạch quản lý, chế áp phương tiện bay không người lái. Lực lượng an ninh hàng không phối hợp với Sở Chỉ huy tác chiến tiền phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 923, các cơ quan quản lý bay và chính quyền địa phương tăng cường trao đổi thông tin; tổ chức tuần tra, rà quét tại cả vị trí cố định và di động, nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, “hàng rào” quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của người dân. Các hộ dân, tổ chức, đơn vị trong khu vực lân cận sân bay được tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; không thả diều, đốt rơm rạ và thực hiện các hoạt động có thể ảnh hưởng đến an toàn khai thác bay. Từ đầu năm đến nay, qua tuyên truyền, vận động, người dân đã tự giác giao nộp 4 thiết bị flycam.

Anh Lê Văn Tuấn, ở thôn Xuân Hợp (xã Sao Vàng) là một trong số đó. Chiếc flycam gia đình anh mua từ năm 2025 chủ yếu để ghi hình khi đi du lịch và đôi khi được tập sử dụng ngay tại nhà. Chỉ đến khi được lực lượng công an tuyên truyền, anh mới nhận thức đầy đủ rằng việc cho thiết bị cất cánh tại khu vực gần sân bay có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và chủ động giao nộp.

Từ một trường hợp cụ thể cho thấy khoảng trống lớn nhất trong quản lý UAV, flycam hiện nay không hẳn nằm ở việc thiếu quy định, mà trước hết là nhận thức của người sử dụng. Khi những thiết bị từng được xem đơn thuần là phương tiện ghi hình, giải trí ngày càng dễ mua, dễ tiếp cận, nguy cơ sử dụng không đúng quy định cũng theo đó gia tăng.

Vì vậy, nội dung tuyên truyền đã được lực lượng an ninh hàng không xây dựng trực quan dưới dạng hình ảnh, âm thanh; phối hợp với chính quyền địa phương phát trên hệ thống truyền thanh và các trang thông tin, fanpage chính thức của tổ chức chính trị - xã hội, đưa cảnh báo và quy định pháp luật đến gần hơn với từng khu dân cư.

Theo Thượng tá Lê Đình Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Thanh Hóa), pháp luật đã quy định rõ chế tài đối với hành vi điều khiển, sử dụng phương tiện bay không người lái gây cản trở, mất an toàn cho các phương tiện bay khác. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người sử dụng có thể bị xử phạt hành chính tới 100 triệu đồng; trường hợp gây sự cố hàng không hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia còn có thể bị xử lý hình sự.

Không chỉ tuyên truyền để người dân “biết luật”, lực lượng chức năng đang tăng cường tối đa nhân lực, tổ chức các tổ công tác thường trực 24/24 giờ; phối hợp với công an các địa phương lân cận vừa quản lý chặt địa bàn, vừa triển khai biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý thiết bị bay hoạt động trái phép.

Đến nay, an ninh, an toàn tại Cảng Hàng không Thọ Xuân tiếp tục được giữ vững, chưa ghi nhận tình huống vật thể bay gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay. Điều này cho thấy, trong bối cảnh thiết bị UAV, flycam hay drone ngày càng phổ biến, việc thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ, phối hợp liên ngành và nâng cao ý thức của từng người sử dụng chính là cách làm hiệu quả nhằm tạo dựng nhiều lớp phòng vệ từ mặt đất. Từ đó, giữ an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay cất, hạ cánh, cũng là bảo đảm an toàn cho tính mạng của hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến bay.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh