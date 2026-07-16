Siết chặt quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ: Giữ bình yên tuyến biển

Thời gian qua, lực lượng công an tại các xã, phường khu vực ven biển trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần nâng cao ý thức người dân, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngư dân xã Vạn Lộc ký cam kết không sử dụng vật liệu nổ để khai thác hải sản.

Thanh Hóa là tỉnh ven biển, có bờ biển dài 102km trải dài qua địa bàn 16 xã, phường, với hàng chục nghìn người tham gia đánh bắt, hậu cần nghề cá. Nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an ninh trật tự ở khu vực này, ngày 30/3/2026, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 1124 về việc mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo tại các xã, phường khu vực ven biển. Theo đó, lực lượng công an tại 16 xã, phường tuyến biển được xác định là nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và ban cán sự thôn để triển khai đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời vận động tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Song song với đó, tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép. Trên cơ sở đó, tổ chức kiểm tra, phân loại nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xã Vạn Lộc hiện có 434 phương tiện tàu, thuyền khai thác thủy sản. Là một trong những địa bàn trọng điểm về khai thác thủy hải sản, Vạn Lộc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm liên quan đến vật liệu nổ.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Vạn Lộc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc tập trung rà soát, lập danh sách đối với từng hộ ngư dân, từng chủ tàu, thuyền để quản lý. Mặt khác, các lực lượng cũng thường xuyên bám địa bàn, xuống tận các bến cá, tàu thuyền để tuyên truyền pháp luật, tổ chức cho ngư dân ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Từ ngày 30/3/2026 đến nay, lực lượng công an xã đã thu hồi 3 súng tự chế, 15 dao kiếm và 0,5kg thuốc nổ. Cùng với công tác vận động, Công an xã Vạn Lộc còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 18kg pháo.

Tương tự, tại xã Hoằng Thanh, lễ phát động mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo đã thu hút đông đảo ngư dân tham gia. Không còn là một buổi tuyên truyền khô cứng, mà trở thành “ngày hội” thực sự, nơi người dân trực tiếp ký cam kết thực hiện “3 không”: không chế tạo, tàng trữ trái phép; không bao che, tiếp tay; không thờ ơ trước tội phạm. Từ đây, các ngư dân chính là lực lượng tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, phát hiện vi phạm.

Thượng tá Lê Đình Minh, Trưởng Công an xã Hoằng Thanh khẳng định: Bên cạnh tuyên truyền, vận động, công an xã sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Sự kết hợp giữa “mềm” và “cứng” đã tạo nên hiệu quả toàn diện, vừa phòng ngừa, vừa răn đe.

Không chỉ riêng Vạn Lộc hay Hoằng Thanh, hiện nay trên địa bàn các xã, phường ven biển tỉnh Thanh Hóa, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đang được triển khai mạnh mẽ. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, tại 16 xã, phường vùng biển đã vận động thu hồi 122 khẩu súng, 30kg thuốc nổ, 10 kíp nổ, 244 vũ khí thô sơ và hơn 201kg pháo. Riêng từ ngày 20/3/2026 đến nay, tiếp tục thu hồi thêm 24 khẩu súng, 2,4kg thuốc nổ, 15 kíp nổ, 32 vũ khí thô sơ và 8,3kg pháo.

Trung tá Hà Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp đã triển khai. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi mỗi người dân nâng cao ý thức, tự giác giao nộp và nói không với vũ khí trái phép thì an ninh trật tự sẽ được đảm bảo từ sớm, từ xa.

Bài và ảnh: Quốc Hương