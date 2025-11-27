Siết chặt biện pháp phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan, bùng phát

Ngày 27/11, Bộ Y tế thông tin đã ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và các hậu quả về sức khỏe cho nhân dân trong các tình huống thiên tai, nhất là bão, mưa lũ và ngập lụt, Cục Phòng bệnh đề nghị các Sở Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong mọi tình huống thiên tai, bảo đảm phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời, không để mầm bệnh lây lan và bùng phát thành dịch lớn.

Công tác vệ sinh môi trường và cung cấp đầy đủ nước sạch phải được duy trì thường xuyên, song song với việc tổ chức tập huấn chuyên môn về kỹ thuật giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu các lực lượng y tế cần được huấn luyện kỹ năng phun hóa chất diệt côn trùng, khử trùng và xử lý môi trường, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập các phương án ứng phó thiên tai. Việc kiện toàn các đội cơ động chống dịch nhằm hỗ trợ cho các tuyến dưới luôn sẵn sàng tham gia xử lý tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

Người dân cần được hướng dẫn cụ thể về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cũng như cách xử lý xác súc vật chết để ngăn ngừa mầm bệnh phát tán.

Trong tình huống khẩn cấp, các biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước phải được áp dụng theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Các đơn vị chủ động rà soát, chuẩn bị và dự trữ đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện và nhân lực cần thiết.

Đặc biệt, vaccine và huyết thanh phòng uốn ván phải được đảm bảo sẵn sàng cung cấp cho lực lượng tham gia phòng chống lụt bão, cũng như phục vụ kịp thời các trường hợp có nguy cơ mắc uốn ván trong điều kiện thiên tai.

Tại tuyến cơ sở, các trạm y tế xã, phường và đặc khu được giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh và ứng phó thiên tai trên địa bàn. Các đơn vị tham gia vào hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cơ quan y tế các cấp có trách nhiệm tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát việc triển khai các hoạt động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh tại các đơn vị./.

Theo TTXVN