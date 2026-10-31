SEA Games 34 tại Malaysia loại hàng loạt môn thế mạnh của Việt Nam; Hà Nội thắng ngược Ninh Bình

V.League (30/10): Hà Nội thắng ngược Ninh Bình, HAGL gục ngã trước Bắc Ninh ở phút bù giờ; Arsenal lo sốt vó trước sự chèo kéo của Bayern Munich dành cho Martin Odegaard; Lời triệu tập gây tranh cãi của tuyển Brazil: Barcelona nổi giận với HLV Carlo Ancelotti; La Liga tạo bước ngoặt lịch sử: Trọng tài sẽ trả lời phỏng vấn truyền hình sau trận đấu... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (31/10).

V.League (30/10): Hà Nội thắng ngược Ninh Bình, HAGL gục ngã trước Bắc Ninh ở phút bù giờ

Tối 30/10, vòng 6 V.League 2026/27 diễn ra vô cùng kịch tính với điểm nhấn là những bàn thắng muộn.

Ninh Bình (áo đỏ) thua ngược trên sân của Hà Nội FC.

Trên sân Hàng Đẫy, dù bị Ninh Bình dẫn trước ở phút 16 nhờ công của Lê Phát, Hà Nội FC vẫn lội ngược dòng thắng 2-1 thành công.Sau bàn gỡ hòa của Yuval Sade ở phút 64, cầu thủ Việt kiều Pháp Aymeric đã hóa người hùng với siêu phẩm sút xa 25m ở phút 90+2, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, HAGL tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua tân binh Bắc Ninh 0-1 trên sân Việt Yên. Bước ngoặt đến ở phút 90+8 khi trọng tài xem VAR và cho Bắc Ninh hưởng quả phạt đền gây tranh cãi.

Brenner ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL. Ảnh: Minh Dân

Trên chấm 11m, Brenner dứt điểm thành công mang về chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà, khiến HLV Lê Quang Trãi bên phía HAGL vô cùng bức xúc với công tác trọng tài.

Ở trận đấu còn lại, Thanh Hóa chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận hòa 1-1.

SEA Games 34 tại Malaysia loại hàng loạt môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) vừa chính thức chốt chương trình thi đấu SEA Games 34 (diễn ra từ 18-29/9/2027 tại Malaysia) gồm 43 môn với 473 bộ huy chương.

SEA Games 34 sẽ diễn ra ở Malaysia với 43 môn và 473 nội dung tranh huy chương. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, nước chủ nhà đã gạch tên hàng loạt môn “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam như vật (từng giành 10 HCV ở SEA Games 33), đua thuyền (rowing, canoeing, thuyền truyền thống), kickboxing, jujitsu, cờ vua, bóng ném và futsal nữ.

Thay vào đó, Malaysia đưa vào các môn mới như khiêu vũ thể thao, khúc côn cầu trên băng, kabaddi, padel và teqball.Đại hội sẽ tổ chức tại 4 thành phố, trong đó môn bóng đá diễn ra ở Johor. Phó Chủ tịch OCM khẳng định đây là danh sách thi đấu cuối cùng và không bổ sung thêm môn nào.

Lời triệu tập gây tranh cãi của tuyển Brazil: Barcelona nổi giận với HLV Carlo Ancelotti

Quyết định triệu tập tiền đạo Raphinha lên đội tuyển Brazil chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Nhật Bản và Singapore của HLV Carlo Ancelotti đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Barcelona.

Các ca chấn thương đã cản trở đáng kể sự nghiệp của Raphinha tại Barca. Ảnh: Reuters

Đội bóng xứ Catalonia vô cùng lo ngại nguy cơ tái phát chấn thương của ngôi sao 29 tuổi khi anh vừa bình phục chấn thương cơ và phải di chuyển quãng đường dài gần 22.000 km.

Mặc dù Chủ tịch Joan Laporta công khai chỉ trích lịch thi đấu dày đặc của FIFA, HLV Ancelotti vẫn kiên định với quyết định của mình. Chiến lược gia người Ý khẳng định Raphinha là 1 trong 5 trụ cột quan trọng (bên cạnh Vinicius,Marquinhos, Gabriel Magalhaes và Bruno Guimaraes) trong kế hoạch hướng tới World Cup của tuyển Brazil.

La Liga tạo bước ngoặt lịch sử: Trọng tài sẽ trả lời phỏng vấn truyền hình sau trận đấu

Nhằm cải thiện tính minh bạch và điều kiện làm việc cho lực lượng “cầm cân nảy mực”, La Liga sẽ áp dụng sáng kiến chưa từng có: phỏng vấn trọng tài trên truyền hình sau trận đấu (tối đa 2 trận/vòng).

Lamine Yamal và trọng tài Martinez Munuera.

Quy định mới áp dụng ngay cuối tuần này ở các trận Levante - Atletico Madrid và trận derby xứ Basque giữa Bilbao với Sociedad,đi kèm khoản tiền thưởng khuyến khích từ quỹ 500.000 euro.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các trọng tài Tây Ban Nha chịu áp lực dữ dội từ dư luận cùng những công kích gay gắt từ Real Madrid và Barcelona. Việc công khai giải thích quyết định sau trận, kết hợp với các hình thức công bố ghi âm VAR và gắn camera trên người trọng tài trước đó, được kỳ vọng sẽ giải tỏa sức ép và tăng sự minh bạch cho giải đấu.

Arsenal lo sốt vó trước sự chèo kéo của Bayern Munich dành cho Martin Odegaard

Arsenal đang đối mặt với nguy cơ mất thủ lĩnh Martin Odegaard khi Bayern Munich duy trì liên hệ thường xuyên với người đại diện của tiền vệ người Na Uy. Dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028 và Odegaard vẫn hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, ngôi sao 27 tuổi được cho là rất hào hứng với viễn cảnh chuyển tới khoác áo “Hùm xám” xứ Bavaria.

Odegaard không loại trừ khả năng khoác áo Bayern.

Sau khi hồi sinh rực rỡ, góp công lớn giúp “Pháo thủ” vô địch Premier League mùa trước và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng mùa này (4 bàn, 1 kiến tạo), Odegaard đã thu hút sự chú ý của hàng loạt ông lớn châu Âu.

Ban lãnh đạo Arsenal đang gấp rút xúc tiến đàm phán gia hạn dài hạn nhằm giữ chân đội trưởng của mình, tránh rơi vào thế bị động vào mùa hè năm sau.

HS