SEA Games 33 và những lần đầu tiên đặc biệt với thể thao Thanh Hóa

SEA Games 33 trên đất Thái Lan đã đi qua hơn nửa chặng đường. Dù chưa chạm tay vào tấm huy chương vàng danh giá, nhưng những gì các vận động viên (VĐV) Thanh Hóa thể hiện đến lúc này đã đủ để làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. Đó là một kỳ đại hội của những cảm xúc vỡ òa, được dệt nên từ những nỗ lực phi thường và hàng loạt cột mốc “đầu tiên” đi vào lịch sử thể thao tỉnh nhà.

“Cú hích” lịch sử trên đường đua xanh

Mở màn cho hành trình đầy cảm xúc của thể thao Thanh Hóa tại SEA Games năm nay chính là tấm Huy chương Đồng (HCĐ) quý giá của “kình ngư” Phạm Thị Vân cùng đội tiếp sức nữ 4x100m tự do.

Không chỉ đơn thuần là một tấm huy chương, thành tích này mang ý nghĩa lịch sử kép đầy sức nặng. Thứ nhất, đây là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 33. Trong những ngày đầu chờ đợi đầy âu lo, thành tích của Vân như cơn mưa rào giải tỏa cơn khát, hứa hẹn những ngày thi đấu khởi sắc tiếp theo.

Thứ hai, và xúc động hơn cả, đây là tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái người dân tộc Mường quê Ngọc Lặc. Sau hai kỳ SEA Games 31 và 32 liên tiếp lỡ hẹn với bục nhận giải đầy tiếc nuối, sự kiên trì, bền bỉ đến lì lợm của Vân cuối cùng đã hái được quả ngọt.

Quan trọng hơn, tấm HCĐ này đã chính thức đưa bộ môn Bơi Thanh Hóa sang một trang mới: Lần đầu tiên trong lịch sử, Bơi lội xứ Thanh có VĐV giành huy chương tại đấu trường khu vực.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, đến chiều tối ngày 14/12, Phạm Thị Vân một lần nữa cùng các đồng đội viết tiếp câu chuyện cổ tích tại nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ. Tấm HCĐ thứ hai này càng trở nên đặc biệt khi đây là lần đầu tiên bơi lội Việt Nam giành được huy chương tiếp sức ở cự ly đầy thách thức này.

Những “chiến binh” Jujitsu tiên phong

Tiếp nối cảm hứng từ đường đua xanh, ngày 13/12, thảm đấu Jujitsu chứng kiến sự tỏa sáng của những người con xứ Thanh. Nguyễn Thị Thanh Trúc và Lê Đức Cường (bên trái) đã đi vào lịch sử khi trở thành những VĐV Jujitsu đầu tiên của Thanh Hóa tham dự SEA Games và ngay lập tức giành HCB nội dung đồng đội hỗn hợp.

Đáng nói nhất phải kể đến màn trình diễn “hủy diệt” của Nguyễn Thị Thanh Trúc. Dù SEA Games năm nay không có hạng cân sở trường, buộc phải thi đấu ở nội dung đồng đội với nhiều bất lợi, nhưng “cô gái Vàng” của Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu như một chiến binh thực thụ.

Trúc toàn thắng tất cả các bài thi, từ Newaza Gi đến Fighting, trở thành chốt chặn tin cậy giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines ở bán kết.

Đến chung kết, Thanh Trúc là VĐV duy nhất của Jujitsu Việt Nam giành chiến thắng ở cả hai bài thi trước chủ nhà Thái Lan quá xuất sắc ở chung kết.

Tấm HCB này giúp Thanh Trúc và Đức Cường ghi dấu ấn đầu tiên của mình ở đấu trường thế thao lớn nhất khu vực, đồng thời là cú hích để hai VĐV này tiếp tục tập luyện, hướng tới những mục tiêu cao hơn ở những nội dung cá nhân sở trường.

Marathon: Sự nghiệt ngã và ý chí kiên cường

Đỉnh điểm của cảm xúc dồn nén có lẽ nằm ở đường chạy Marathon vào tối ngày 14/12. Đây là nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh, nơi ranh giới giữa vinh quang và bi kịch đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc.

Điền kinh Việt Nam đã trải qua những giây phút “thót tim” khi niềm hy vọng Hoàng Thị Ngọc Hoa (số 7) ngất xỉu ở kilomet thứ 40, không thể hoàn thành cuộc đua. Trong bối cảnh khó khăn đó, mọi hy vọng dồn lên vai cô gái nhỏ nhắn Bùi Thị Thu Hà của điền kinh Thanh Hóa. (Ảnh: Nam Trần)

Với ý chí thép, Bùi Thị Thu Hà đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 2 giờ 54 phút 40 giây, mang về tấm HCĐ quý hơn vàng. Thu Hà kiệt sức, gục ngã ngay sau vạch đích và phải nhờ đến sự chăm sóc khẩn cấp của đội ngũ y tế.

Sự hy sinh và nỗ lực vượt ngưỡng của Hà đã được đền đáp xứng đáng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, điền kinh Thanh Hóa có VĐV giành huy chương ở nội dung Marathon khốc liệt tại một kỳ SEA Games.

Dù chưa có “Vàng”, nhưng những tấm huy chương của Phạm Thị Vân, Thanh Trúc, Đức Cường hay Bùi Thị Thu Hà đều toả sáng theo một cách riêng. Họ đã và đang viết nên những trang sử mới, đầy tự hào cho thể thao tỉnh nhà tại kỳ đại hội trên đất Thái.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)