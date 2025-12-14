SEA Games 33: Phạm Thị Vân tiếp tục đi vào lịch sử Bơi Việt Nam

Tối 14/12, kình ngư Phạm Thị Vân của Thanh Hóa cùng các đồng đội đã tạo nên cột mốc đáng nhớ cho Bơi lội Việt Nam khi xuất sắc giành huy chương đồng (HCĐ) nội dung 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ tại SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Bơi Việt Nam giành được huy chương ở nội dung tiếp sức này, đánh dấu một thế hệ tài năng mới.

Phạm Thị Vân một lần nữa đi vào lịch sử bơi Việt Nam khi giành HCĐ ở nội dung 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ.

Màn trình diễn ngoạn mục của đội tuyển Bơi lội nữ diễn ra tại chung kết nội dung 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ. Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) đã xuất phát ở lượt thứ ba, sau Nguyễn Khả Nhi và Võ Thị Mỹ Tiên, thực hiện một màn rượt đuổi đầy nỗ lực, bám sát các đối thủ mạnh từ Thái Lan và Philippines.

Chính nhờ sự bền bỉ của Phạm Thị Vân và các đồng đội, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền ở lượt bơi cuối cùng đã có màn bứt tốc ngoạn mục ở những mét cuối cùng để đưa đội tuyển Việt Nam về đích thứ ba với thành tích 8 phút 14 giây 22. Đội tuyển Việt Nam chỉ xếp sau chủ nhà Thái Lan (HCV) và Philippines (HCB).

Với riêng Phạm Thị Vân, cô gái gốc Ngọc Lặc tiếp tục là VĐV bơi đầu tiên và duy nhất của Thanh Hóa đến thời điểm hiện tại giành được huy chương tại các kỳ SEA Games.

Sự cổ vụ cuồng nhiệt trên khán đài của CĐV Việt Nam.

Tấm HCĐ giành được một cách ngoạn mục này không chỉ là thành tích cá nhân của Phạm Thị Vân và các đồng đội, mà còn là một bước tiến lớn, đánh dấu một thế hệ VĐV tài năng mà thể thao nước nhà đã đào tạo nên.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)