SEA Games 33 ngày 15/12: Điền kinh bùng nổ HCV, Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục lịch sử; U22 Việt Nam vào chung kết

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 39 HCV và đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp. Chiều 15/12 đã mang lại “cơn mưa vàng” cho Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là tấm HCV lịch sử đầu tiên trong sự nghiệp của VĐV xứ Thanh Quách Thị Lan (400m rào nữ). Điền kinh bùng nổ với 3 HCV, tâm điểm là Nguyễn Thị Oanh chính thức đạt kỷ lục 14 HCV, xứng danh “Nữ hoàng điền kinh”.

[18:30] Bơi: Phạm Thanh Bảo hụt HCV

Ở nội dung 50m bơi ếch, Phạm Thanh Bảo về đích với thành tích 28 giây 28 và khá đáng tiếc khi anh không giành huy chương, sau khi đã có cú đúp huy chương ở cự ly 100m và 200m.

Kết quả nội dung 50m bơi bướm của Phạm Thị Vân.

Phạm Thị Vân cũng chưa thành công ở nội dung 50m bơi bướm nữ, cô về đích thứ 5 với thành tích 27 giây 18 và chưa thể có tấm huy chương cá nhân của riêng mình, dù trước đó cô đã giành được 2 HCĐ đồng đội.

[18:12] Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết giành HCV, HCB

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã cùng nhau bứt phá mạnh mẽ ở nửa sau cuộc đua 10.000m. Hai vận động viên Việt Nam độc diễn ở nhóm đầu và băng băng về đích, kết quả là Nguyễn Thị Oanh giành HCV, Lê Thị Tuyết giành HCB.

Với tấm HCV này, Nguyễn Thị Oanh chính thức sở hữu 14 HCV, trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam giành nhiều HCV SEA Games nhất lịch sử và xứng danh “Nữ hoàng điền kinh” Việt Nam.

[17:38] U22 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam

U22 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam sau chiến thắng kịch tính trước U22 Philippines tại bán kết. Cả hai bàn thắng của U22 Việt Nam đều được ghi ở phút bù giờ, do công của Văn Thuận và Thanh Nhàn.

[17:33] Điền kinh: Nguyễn Trung Cường giành HCV

Nguyễn Trung Cường đã bứt lên nhanh chóng, dẫn đầu cuộc đua 3000m vượt chướng ngại vật và xuất sắc về nhất để giành Huy chương Vàng. Đáng tiếc, Lê Tiến Long đã không thể bảo vệ được vị trí thứ ba khi bị đối thủ bứt lên giành Huy chương Đồng ở giai đoạn về đích.

[19:36] Bơi: Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng giành HCB, HCĐ

Ở nội dung 400m tự do, Trần Văn Nguyễn Quốc đã giành Huy chương Bạc (HCB) và Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Đồng (HCĐ) sau những nỗ lực cạnh tranh. Tuy nhiên, cả hai đã không thể bắt kịp được vận động viên của Malaysia.

Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên (2 phút 03 giây 24, xếp thứ 4) và Cao Văn Dũng (2 phút 04 giây 85, xếp thứ 6) đã chưa thành công ở nội dung 200m bơi ngửa.

[19:03] Điền kinh: Chạy tiếp sức 4x100m nữ giành HCB

Đội tuyển nữ Việt Nam với bốn vận động viên Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Thu đã tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội chủ nhà, và tuyển Việt Nam về đích thứ nhì, giành Huy chương Bạc.

[18:44] Điền kinh: Nguyễn Thị Thu Hà giành HCB

Trên đường chạy 800m nữ, Nguyễn Thị Thu Hà đã về đích thứ hai và giành Huy chương Bạc sau khi không thể vượt qua vận động viên người Philippines. Đáng tiếc cho Bùi Thị Ngân khi cô dẫn đầu trong phần lớn cuộc đua nhưng đã hụt hơi ở giai đoạn nước rút và chỉ về đích thứ 4.

[18:36] Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB

Võ Thị Mỹ Tiên đã rất nỗ lực bám đuổi Ching Hwee Gan, vận động viên người Singapore tỏ ra quá mạnh trên đường bơi 800m tự do. Mỹ Tiên đạt thành tích 8 phút 49 giây 02 và giành Huy chương Bạc. Đồng đội Nguyễn Khả Nhi về đích thứ 4

[17:20] Điền kinh: Quách Thị Lan giành HCV lịch sử

VĐV xứ Thanh Quách Thị Lan đã xuất sắc vượt qua các đối thủ đến từ Philippines để giành HCV nội dung 400m rào nữ với thành tích 56 giây 82.

Đây là HCV đầu tiên trong sự nghiệp của cô tại SEA Games và cũng là HCV đầu tiên của VĐV Thanh Hóa tại Đại hội lần này.

[15:28] Wushu: Trương Văn Chưởng giành HCV

Văn Chưởng (đỏ) trong trận chung kết Wushu nội dung 70kg nam. (Ảnh: Báo VnExpress)

Wushu tiếp tục mang tin vui. Trương Văn Chưởng đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 sau 3 hiệp đấu trước võ sĩ của Lào ở trận chung kết, qua đó mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho môn Wushu.

[15:17] Kickboxing: Bùi Thị Yến Nhi giành HCĐ; Nguyễn Đình Minh Khuê vào chung kết

Ở môn Kickboxing, Bùi Thị Yến Nhi đã để thua với tỷ số sít sao 1-2 trước võ sĩ người Philippines ở bán kết nội dung LowKick, hạng 48kg nữ, qua đó giành HCĐ.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Minh Khuê đã xuất sắc giành chiến thắng 3-0 trước Soukkhaseum Sitthachak của Lào ở nội dung LowKick nam 51kg và giành quyền vào chung kết.

[15:15] Wushu: Nguyễn Thị Thu Thủy giành HCV

Nguyễn Thị Thu Thủy đã nhanh chóng giành chiến thắng 1-0 trước võ sĩ của Myanmar ở chung kết hạng cân 60kg nữ, mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

[15:00] Pencak Silat:

Ở điểm thi đấu môn Pencak Silat, không khí trở nên căng thẳng sau khi kết thúc trận đấu giữa hai VĐV của chủ nhà Thái Lan và Malaysia. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 60-60, kết quả được trọng tài quyết định: VĐV Nor Farah Mazlan của Malaysia bị xử thua do trong suốt trận đấu phạm lỗi nhiều hơn.

Không khí tại địa điểm thi đấu trở nên căng thẳng khi các thành viên đội tuyển Malaysia lao về phía trọng tài để phân trần. Nếu không có sự can ngăn của lực lượng an ninh, tình nguyện viên, xô xát có thể đã xảy ra...

[14:40] Bi sắt: Bộ ba nữ giành HCB

Ở nội dung chung kết Bi sắt bộ ba nữ, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 7-13 và giành HCB.

[14:34] Cử tạ: Nguyễn Thị Thủy Tiên giành HCB

Đô cử Nguyễn Thị Thủy Tiên đã giành HCB ở hạng cân 63kg nữ. Thủy Tiên đạt thành tích 98kg cử giật, 121kg cử đẩy, đạt tổng cử 219kg. Vận động viên trẻ sinh năm 2000 này từng nổi lên tại giải vô địch cử tạ trẻ châu Á 2020 (3 HCV hạng 49kg) đã có một màn trình diễn tốt, nhưng không thể vượt qua đô cử Ando Elreen Ann của Philippines, người giành HCV với tổng cử 229kg.

[14:15] Bóng ném: Đội tuyển Việt Nam vào chung kết

Đội tuyển Bóng ném nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi giành chiến thắng thuyết phục 28-8 trước Philippines ở trận bán kết. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết và sẽ tranh HCV với đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Singapore và Thái Lan.

[13:35] Pencak Silat: Việt Nam thắng lớn ở tứ kết

Ba võ sĩ Nguyễn Tấn Sang, Lê Thị Vân Anh (Thanh Hóa) và Bùi Đức Quyết đều đã giành chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ của mình để giành vé vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc Pencak Silat đã chắc chắn có thêm ít nhất ba tấm HCĐ.

Lê Thị Vân Anh (giáp đỏ) vào bán kết nội dung đối kháng hạng cân 60kg nữ.

[12:37] Bắn súng: Việt Nam giành HCB

Cặp xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Quang Huy đã giành HCB ở nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp, sau khi để thua cặp đôi của Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 9-17.

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh thi chung kết 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp với đối thủ Indonesia.

[11:10] Wushu: Bài thi Đối luyện binh khí nữ của cặp đôi Dương Thúy Vi và Nguyễn Thị Hiền đã đạt số điểm ấn tượng 9.596. Kết quả chung cuộc của nội dung này sẽ được công bố sau.

[10:50] Wushu: Phương Nhi đạt HCB toàn năng nữ, Thúy Vi chỉ đoạt HCĐ thương thuật

Tại môn Wushu, vận động viên Phương Nhi đã giành HCB ở nội dung toàn năng nữ. Trong khi đó, ở nội dung thương thuật, Thúy Vi đạt 28,195 điểm, xếp thứ 3.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các bài thi, tổng điểm toàn năng của Dương Thúy Vi là 28,153 và Nguyễn Thị Hiền là 27,882, khiến cả hai vận động viên này đều không giành được huy chương ở nội dung toàn năng.

Thuý Vi trình diễn bài thi thương thuật sáng ngày 15/12 đạt 28,195 điểm. (Ảnh: Lê Phong)

[10:45] Bắn súng: Thu Vinh - Quang Huy vào tranh HCV 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp

Ở môn Bắn súng, cặp đôi Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã xuất sắc giành quyền vào chung kết tranh HCV nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp.

Cả hai đạt tổng điểm vòng loại là 574, xếp thứ nhì và sẽ đối đầu với Indonesia (cũng 574 điểm nhưng kém chỉ số phụ: 20 hồng tâm so với 22).

Cá nhân Phạm Quang Huy đã thể hiện phong độ ổn định với 289 điểm trong đó có 13 lần trúng hồng tâm.

[09:25] Bơi: Phạm Thanh Bảo về thứ 4 vòng loại 50m ếch nam, Phạm Thị Vân vượt qua vòng loại 50m bướm

Tại vòng loại nội dung 50m ếch nam, “Hoàng tử bơi ếch” Phạm Thanh Bảo về đích thứ tư với thành tích 28 giây 38 và giành quyền vào chung kết. Mặc dù kết quả vòng loại chưa phải là mạnh nhất, Thanh Bảo vẫn là ứng cử viên sáng giá cho tấm Huy chương Vàng.

Ở nội dung 50m bướm nữ, kình ngư xứ Thanh Phạm Thị Vân đã xếp thứ năm vòng loại với thành tích 28 giây 64 và sẽ tranh tài ở chung kết buổi chiều, trong khi đồng đội Nguyễn Thuý Hiền không đạt kết quả tốt để đi tiếp.

Nguyễn Thị Oanh săn HCV thứ 14, quyết xưng danh "Nữ hoàng điền kinh"

Trong ngày thi đấu hôm nay, tâm điểm chính là môn điền kinh. Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội Lê Thị Tuyết sẽ tham dự nội dung 10.000m. Sau khi đã xuất sắc giành HCV 5.000m, nếu Oanh tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV 10.000m, cô sẽ chính thức sở hữu 14 HCV, vượt qua thành tích 13 HCV của Nguyễn Thị Huyền để lập kỷ lục mới và xứng danh “Nữ hoàng điền kinh” của thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tấm HCV 5.000m tại SEA Games 33. (Ảnh: Báo Dân trí)

Cùng với điền kinh, bộ môn bơi lội cũng đầy hứa hẹn với sự tham dự của “Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo (50m bơi ếch), Trần Hưng Nguyên (200m bơi ngửa) và Phạm Huy Hoàng (400m bơi tự do).

Nhiều môn khác như Wushu (5 chung kết biểu diễn, 2 chung kết đối kháng), cử tạ (3 hạng cân), Muay, Kick-boxing cũng được kỳ vọng mang về thêm HCV.

VĐV Thanh Hóa tham gia nhiều mặt trận

Quách Thị Lan sẽ ra quân ở nội dung 400m rào. (Ảnh: TTXVN)

Các VĐV Thanh Hóa tiếp tục ra quân trên nhiều mặt trận trong ngày hôm nay:

Quách Thị Lan sẽ thi chung kết 400m rào nữ vào lúc 17 giờ chiều nay.

Ở môn bơi, Phạm Thị Vân thi vòng loại 50m bơi bướm nữ vào 9 giờ sáng. Đây là nội dung cuối của Vân ở SEA Games năm nay.

Vân Anh và Hải Quyên (giữa) sẽ ra quân hôm nay ở môn Pencak Silat.

Các môn võ thuật có sự góp mặt của Vân Anh và Hải Quyên (Pencak Silat) thi đấu tứ kết, cùng với Nguyễn Thị Phương Hậu thi đấu Muay vào 14 giờ.

Ở môn bắn cung, Nguyễn Trọng Hải thi vòng loại đồng đội cung 3 dây vào 13 giờ 15.

