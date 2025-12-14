SEA Games 33 ngày 14/12: Phạm Thanh Bảo giành HCV Bơi, Phạm Thị Vân cùng đồng đội giành thêm HCĐ

Buổi tối 14/12 tiếp tục mang lại những tin thắng lớn cho Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Huy chương Vàng (HCV) của Phạm Thanh Bảo (200m ếch) và HCV lịch sử của tài năng trẻ 16 tuổi Trần Hoàng Khôi (Bowling). VĐV Phạm Thị Vân của Thanh Hóa cùng đồng đội đã giành thêm HCĐ nội dung tiếp sức, tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Đại hội.

[19:28] Bơi: Việt Nam giành thêm HCB nội dung 4x100m tự do tiếp sức nam với thành tích 3 phút 20 giây 01. Về nhất là đội Singapore với thành tích phá kỷ lục Đại hội 3 phút 16 giây 65

[19:20] Bơi: Thêm một HCĐ từ đường đua xanh

Phạm Thị Vân (áo hồng) tiếp tục đóng góp vào 1 tấm HCĐ cho Bơi Việt Nam.

Đội tuyển Bơi lội nữ tiếp tục mang về huy chương cho Đoàn TTVN khi bộ tứ Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thuý Hiền về đích thứ 3. Với thành tích 8 phút 14 giây 22 ở nội dung 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ, các cô gái đã giành tấm HC Đồng đồng đội thứ hai. Tấm huy chương đầu tiên đến từ nội dung 4x100m tự do tiếp sức nữ ngày 10/12.

[18:59] Bơi: Thanh Bảo đạt HCV 200m bơi ếch

Kình ngư Nguyễn Thanh Bảo đã hoàn toàn thống trị đường đua xanh, giành HCV nội dung 200m bơi ếch và khẳng định vị thế đương kim ông hoàng bơi ếch SEA Games. Bơi ở làn thứ tư, Thanh Bảo lập tức dẫn đầu trong 50 mét đầu và giữ vững vị trí suốt quãng đường còn lại, về nhất với thành tích 2 phút 12 giây 81. Đây là HCV thứ hai của anh tại kỳ Đại hội năm nay, sau chiến thắng ở 100m ếch hôm 11/12.

[18:20] Bơi: Nguyễn Thúy Hiền và Jeremie Luong không thể giành huy chương

Tại chung kết bơi 50m tự do nữ, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền đã không thể làm nên bất ngờ khi về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 25,70 giây. Huy chương Vàng nội dung này thuộc về Xiang Qui Amanda Lim của Singapore.

[18:18] Cử tạ: Thêm một HC đồng

Đô cử Nguyễn Đức Toàn đã mang về thêm một tấm HC Đồng cho Đoàn TTVN ở hạng cân 71 kg nam với tổng cử 305kg. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của đô cử Việt Nam.

[17:35] Bowling: Tài năng trẻ 16 tuổi thắng đối thủ Thái Lan, giành HCV bowling

Tài năng trẻ Trần Hoàng Khôi đã làm nên lịch sử khi giành HCV nội dung đơn nam môn Bowling. Dù mới 16 tuổi, Hoàng Khôi đã thể hiện phong độ hủy diệt, đánh bại đối thủ Thái Lan Napat với tỷ số 235-210 trong trận chung kết. Anh áp đảo đối thủ với 9 lượt dọn sạch bàn. Chiến thắng này không chỉ mang về HCV thứ 34 cho Đoàn TTVN, mà còn là tấm HCV đầu tiên của Bowling Việt Nam trong lịch sử SEA Games.

[16:28] Futsal: Toàn thắng vòng bảng, tuyển futsal nữ vào bán kết SEA Games 33

Tuyển Futsal nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng 2 trận ở vòng bảng, chính thức giành vé vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B. Đây là bước đệm vững chắc để đội tuyển hướng tới mục tiêu vô địch.

[16:18] Đua xe đạp: Nguyễn Thị Thật không thể bảo vệ HC vàng

Niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Thật đã không thể bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung tốc độ tính điểm. Dù đội Việt Nam đã chủ động tấn công, nhưng VĐV Thái Lan Jutatip đã về nhất và giành HCV. Nguyễn Thị Thật kết thúc ở vị trí thứ ba, giành HC Đồng.

[16:11] Cử tạ: Quàng Thị Tâm nhận HC đồng hạng 58kg nữ

Đô cử Quàng Thị Tâm đã có một ngày thi đấu nỗ lực với tổng cử 215 kg (96 kg cử giật, 119 kg cử đẩy), qua đó giành HC Đồng chung cuộc hạng 58kg nữ. Đây là lần thứ hai liên tiếp cô giành HC Đồng ở cùng nội dung này tại SEA Games.

[15:33] Golf: Việt Nam giành một HC bạc và hai HC đồng

Môn Golf mang về thêm 3 huy chương cho Đoàn TTVN. Nguyễn Anh Minh xuất sắc giành HC Bạc cá nhân nam (208 gậy), trong khi Lê Chúc An đoạt HC Đồng cá nhân nữ (222 gậy). Đội tuyển đồng đội nam cũng giành HC Đồng với tổng gậy 643, xếp sau Thái Lan và Indonesia.

[15:20] Bóng bàn: Việt Nam thắng Malaysia, vào chung kết đồng đội nam

Đội tuyển bóng bàn đồng đội nam đã có một chiến thắng đầy thuyết phục 3-0 trước Malaysia để giành quyền vào chung kết. Các tay vợt Nguyễn Anh Tú và Đinh Anh Hoàng đều thắng 3-1. Đặc biệt, Nguyễn Đức Tuân đã lội ngược dòng ngoạn mục từ bị dẫn 0-2, thắng ngược 3-2, trong đó có set 5 thắng trắng 11-0, mang lại niềm tin lớn cho trận tranh HCV sắp tới.

[15:00] Karate: Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, giành HC vàng kumite đồng đội nữ

Đội tuyển Karate Kumite đồng đội nữ đã mang về tấm HCV thứ 33 cho Đoàn TTVN bằng chiến thắng ngoạn mục 2-0 trước đối thủ truyền thống Thái Lan. Nguyễn Thị Diệu Ly mở màn thuận lợi giúp Việt Nam dẫn 1-0, sau đó Hoàng Thị Mỹ Tâm (người vừa giành HCV cá nhân ngày 13/12) đã kết thúc trận đấu bằng chiến thắng áp đảo, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của đội tuyển Việt Nam.

Karate Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HCV.

[14:50] Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Không nằm ngoài dự đoán, các cô gái vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một trận bán kết áp đảo trước Philippines. Với chiến thắng thuyết phục 3-0 (25-17, 25-14, 25-17), đội tuyển chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết tranh HCV vào chiều 15/12.

[14:43] Bắn súng - Bắn súng giành HCB 10m súng ngắn đồng đội nam

Đội tuyển Bắn súng nam đã nối dài thành tích huy chương trong ngày bằng tấm HC Bạc nội dung 10m súng ngắn đồng đội nam. Bộ ba Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh đạt tổng 1.717 điểm.

Tuy nhiên, họ đã phải nhường HCV cho Indonesia, đội tuyển đã phá kỷ lục SEA Games với 1.736 điểm. Dù vậy, Phạm Quang Huy (hạng 5) và Nguyễn Đình Thành (hạng 6) vẫn giành vé vào chung kết cá nhân, tiếp tục nuôi hy vọng vàng.

[12:16] Bắn súng: Thắng lớn với 2 HCV, 1 HCB

Thành công vang dội thuộc về đội tuyển Bắn súng khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục lập nên chiến công, giành thêm tấm HC Vàng cá nhân nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ với 242,7 điểm, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Niềm vui trọn vẹn hơn khi đồng đội Nguyễn Thùy Trang giành HC Bạc với 241,7 điểm. Như vậy, trong buổi sáng 14/12, Trịnh Thu Vinh đã đoạt cú đúp 2 HC Vàng (cá nhân và đồng đội), còn Thùy Trang có 1 HC Vàng, 1 HC Bạc.

Thu Vinh (trái) và Thuỳ Trang (phải) trong phần thi cá nhân - Ảnh: Hiếu Lương

Cùng lúc, xạ thủ Quang Huy tiến vào đấu vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam

[12:12] Wushu: Lệ Chi thua ở chung kết

Võ sĩ Nguyễn Lệ Chi đã không thể chạm tay vào huy chương ở nội dung thái cực kiếm nữ. Cô không nằm trong nhóm VĐV giành huy chương ở chung kết.

[10:52] Bắn súng Việt Nam giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ

Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng thi đấu ấn tượng để giúp bắn súng Việt Nam giành HCV nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ với tổng điểm 1711, phá kỷ lục SEA Games.

Bộ ba Thu Vinh, Thuỳ Trang, Hoa Hồng mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày 14/12 cho Đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: Đức Đồng

Bên cạnh đó, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh cũng giành vé vào chung kết cá nhân.

[10:38] Cầu mây nữ Việt Nam giành HCB, thua Thái Lan ở chung kết

Ở Regu 2, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam với Thu Trang, Tú Trinh, Ngọc Tuyết nỗ lực, liên tiếp dẫn điểm trước Thái Lan. Tuy nhiên, chủ nhà thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng 2-0.

Trước đó ở Regu 1, Thái Lan giành chiến thắng 15-2. Nội dung đồng đội nữ Regu thi đấu 3 trận thắng 2.

Đánh bại Việt Nam ở cả Regu 1 và Regu 2, Thái Lan đoạt HCV đồng đội nữ cầu mây còn đội Việt Nam đoạt HCB.

[10:17] Wushu - Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi kiếm thuật

Các võ sĩ Việt Nam vừa hoàn thành bài thi kiếm thuật. Dương Thuý Vi được 9,670 điểm còn Nguyễn Thị Hiền được 9,046 điểm.

Điểm tổng của 3 nội dung quyền, binh khí ngắn (kiếm), binh khí dài (thương) là căn cứ để tính huy chương. Các nội dung thi binh khí dài (thương) sẽ diễn ra vào ngày 15/12.

[10:09] Wushu - Vũ Văn Tuấn không thể giành HC

Ở chung kết nội dung côn thuật nam, Vũ Văn Tuấn xếp thứ 4 với 29,222 điểm. Các VĐV Indonesia giành cả HC vàng và bạc, với Edgar Xavier 29,349 điểm và Seraf Naro 29,246 điểm.

[10:01] Bơi - Thúy Hiền, Jeremie Luong vào chung kết

Mở đầu ngày thi đấu, hai kình ngư Nguyễn Thúy Hiền và Jeremie Loic Nino Luong lần lượt giành quyền vào chung kết các nội dung 50 m tự do nữ và 50 m bơi bướm nam.

Nguyễn Thúy Hiền hoàn thành bơi vòng loại 50 m tự do nữ với thành tích 26,35 giây, còn Jeremie Loic Nino Luong về đích thứ 4 vòng loại 50 m bơi bướm nam với thời gian 24,39 giây.

Tâm điểm Wushu, Bắn súng và Bán kết Bóng đá nữ

Hôm nay, tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, nơi cô tìm kiếm tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là một trong những niềm hy vọng vàng lớn nhất của môn bắn súng.

Hôm nay, xạ thủ Thu Vinh (gốc Thạch Thành, Thanh Hoá) xuất trận.

Ở môn wushu, Dương Thúy Vi, biểu tượng của wushu Việt Nam, sẵn sàng mang về thêm vinh quang ở nội dung kiếm thuật nữ. Cô là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Môn bắn cung cũng kỳ vọng vào bản lĩnh và kinh nghiệm của Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Bên cạnh các nội dung tranh chấp huy chương, người hâm mộ cũng dõi theo trận đấu bán kết quan trọng của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với đối thủ Indonesia vào lúc 16 giờ chiều nay.

VĐV Thanh Hóa ra quân rầm rộ

Ngày thi đấu hôm nay đặc biệt ghi nhận số lượng lớn các VĐV Thanh Hóa tham dự:

- Phạm Thị Vân tham dự môn bơi ở nội dung 50m bơi tự do (thi vòng loại buổi sáng và chung kết lúc 18 giờ).

- Nguyễn Trọng Hải tham dự môn bắn cung ở nội dung cung 3 dây (vòng loại - 13 giờ 30).

- Bùi Thị Thu Hà thi đấu Marathon lúc 17 giờ 45.

- Vũ Văn Kiên ra quân ở bộ môn Pencak Silat hạng cân 60 kg gặp đối thủ Myanmar vào lúc 13 giờ.

Vũ Văn Kiên ra quân ở môn Pencak Silat.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn tranh tài ở điền kinh, canoeing, karate, taekwondo, cử tạ, boxing, xe đạp, golf và bóng chuyền, hứa hẹn tiếp tục mang về thêm HCV.

Hoàng Sơn (Từ Bangkok, Thái Lan)