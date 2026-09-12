Saudi Arabia đóng đường ống dầu sau vụ tấn công bằng UAV từ Iraq

Saudi Arabia đã tạm thời ngừng vận hành đường ống dẫn dầu Đông - Tây sau khi nhiều máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iraq nhằm vào tuyến này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Saudi Arabia tạm thời ngừng vận hành đường ống dẫn dầu Đông - Tây sau vụ tấn công bằng UAV từ Iraq ngày 11/9. Ảnh: CNBC.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, sáng ngày 11/9 các UAV đánh trúng khu vực đường ống đi qua hai địa phương Riyadh và Medina, gây thương vong và thiệt hại vật chất. Bộ Năng lượng nước này sau đó quyết định tạm dừng hoạt động của tuyến dẫn dầu như một biện pháp phòng ngừa.

Riyadh cho biết chưa tiến hành đáp trả theo đề nghị của Thủ tướng Iraq, đồng thời ủng hộ các nỗ lực của Baghdad nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xuất phát từ lãnh thổ Iraq nhằm vào Saudi Arabia và các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, Saudi Arabia khẳng định vẫn bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh, cơ sở hạ tầng và người dân.

Về phía Iraq, chính phủ nước này lên án vụ việc và cho biết một chỉ huy quân sự phụ trách hoạt động tại tỉnh Maysan, miền Nam, đã bị cách chức sau khi điều tra xác định các UAV được phóng từ lãnh thổ Iraq.

Đường ống Đông - Tây nối khu vực Abqaiq gần Vịnh với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, cho phép Saudi Arabia vận chuyển dầu tới thị trường quốc tế mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Vai trò của tuyến này càng trở nên quan trọng kể từ khi xung đột khu vực khiến hoạt động vận chuyển qua Hormuz bị gián đoạn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến đầu tháng 6, lượng dầu Saudi Arabia xuất khẩu qua cảng Yanbu đã tăng hơn gấp đôi, lên hơn 5 triệu thùng/ngày. Việc tuyến đường ống phải tạm ngừng hoạt động vì vậy làm gia tăng những lo ngại về an ninh đối với hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia cũng như nguồn cung dầu từ khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Times of India/ABC.