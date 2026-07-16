Sáp nhập, giải thể các chi nhánh trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh, trực thuộc Sở Tư pháp.

Các trợ giúp viên pháp lý tham gia buổi tập huấn kỹ năng TGPL cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Thực hiện quyết định này, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc sáp nhập, giải thể các chi nhánh TGPL, như sau:

Sáp nhập các chi nhánh TGPL số 1 (xã Hồi Xuân), số 2 (xã Ngọc Lặc), số 3 (phường Tĩnh Gia) và số 6 (xã Thường Xuân) thành một chi nhánh, lấy tên là: Chi nhánh TGPL, đặt trụ sở tại xã Ngọc Lặc. Chi nhánh mới đi vào hoạt động từ ngày 16/7/2026, do Trợ giúp viên pháp lý Hoàng Đức Hiếu làm Trưởng chi nhánh.

Chi nhánh TGPL sau sáp nhập thực hiện nhiệm vụ TGPL tại 59 xã, gồm: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Mường Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Bá Thước, Thiết Ống, Văn Nho , Điền Quang , Điền Lư, Quý Lương, Cổ Lũng, Pù Luông , Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh , Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Phong, Thanh Quân.

Cùng với đó, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh giải thể Chi nhánh TGPL số 4 tại xã Như Thanh và Chi nhánh TGPL số 5 tại xã Kim Tân. Hai chi nhánh trên chấm dứt hoạt động kể từ ngày 16/7/2026.

TGVPL của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tham gia phiên toà.

Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được TGPL trong vụ việc TGPL và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật về TGPL và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Việt Hương