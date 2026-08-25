Sao Vàng truyền thông và giảm nghèo về thông tin hiệu quả

Bằng nhiều hình thức truyền thông, xã Sao Vàng đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Từ đó, giúp người dân từng bước thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi của xã Sao Vàng gìn giữ và phát huy nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của người Mường, người Thái.

Xã Sao Vàng hiện có 23 thôn, trong đó có 10 thôn dân tộc thiểu số và miền núi, chủ yếu là đồng bào Mường, Thái sinh sống. Đây là khu vực được thụ hưởng Tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, xã kịp thời động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo trang bị kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Mỗi ngày, trên 2 trang thông tin điện tử của xã Sao Vàng là Saovang. thanhhoa.gov.vn và xasaovang.vn, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã đăng tải nhiều tin, bài và sản xuất 4 chương trình phát thanh, thời lượng từ 30 phút/bản, với nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Chị Lê Thị Hải, cán bộ phụ trách thông tin, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sao Vàng cho biết: “Mặc dù các thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi cách xa trung tâm xã, công việc tại trung tâm nhiều trong khi chỉ có 2 cán bộ phụ trách mảng thông tin, truyền thông, nhưng chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian đi thực tế, viết tin, bài phản ánh tại vùng này với hy vọng rằng, những thông tin về người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả của bà con sẽ tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng”.

Qua công tác truyền thông, người dân trên địa bàn xã Sao Vàng mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đưa một số giống năng suất, chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng vào sản xuất. Điển hình như sắn cao sản, thanh long ruột đỏ, chuối ngự, keo lai, nuôi trâu, bò thịt mang lại giá trị kinh tế cao.

Gia đình anh Lê Văn Yêu, thôn Ba Ngọc (xã Sao Vàng) ứng dụng kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Xã cũng tích tụ, tập trung được 55ha đất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào trồng các loại dưa, trong đó có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Trên địa bàn 10 thôn hiện có 5 doanh nghiệp, trang trại lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt trên 60 triệu đồng/năm.

Anh Lê Văn Yêu là chủ trang trại tại thôn Ba Ngọc - một trong những thôn dân tộc thiểu số và miền núi của xã Sao Vàng, hiện trồng 7ha keo lai, chuối ngự. Theo anh Yêu, được tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất do xã tổ chức đã giúp gia đình anh mạnh dạn đầu tư sản xuất. Từ vùng đồi sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đến năm 2025, gia đình anh đã thu hoạch được khoảng 400 tấn keo, 10 tấn chuối, lãi ròng gần 400 triệu đồng.

Kinh tế phát triển, người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi xã Sao Vàng có điều kiện nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ và phát huy các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, Thái. Đồng thời, hiến đất, di dời tài sản gắn liền đất không yêu cầu hỗ trợ, đóng góp xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, trang thiết bị tại điểm vui chơi giải trí, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Sao Vàng, cho biết: Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian tới, xã sẽ tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát huy tiềm năng, thế mạnh từ đồi rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng thương mại điện tử vào tiêu thụ nông sản để giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Lan Anh