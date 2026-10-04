[Podcast] Truyện ngắn: Mụn hạt cưa
(Baothanhhoa.vn) - Có những người bước vào cuộc đời ta không bằng một tiếng gọi thân thuộc, mà bằng những tháng năm lặng lẽ ở bên, chở che và hy sinh. "Mụn mạt cưa" của Nguyễn Minh Hiếu là câu chuyện về một người cha không cùng huyết thống, cùng hành trình để một đứa trẻ nhận ra: tình thân đôi khi được đắp xây từ những điều vô cùng âm thầm. Qua câu chuyện giữa Mây và người dượng thợ mộc, tác giả đã gợi mở những khoảng lặng sâu lắng về mất mát, định kiến và lòng bao dung. Để rồi ta nhận ra rằng, để gọi một người là “cha” vốn chẳng cần chung dòng máu, chỉ cần trọn một đời thương yêu. Một truyện ngắn nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm ta lặng đi ở những phút cuối. Mời bạn cùng lắng nghe tác phẩm qua giọng đọc của Tuấn Tú.
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