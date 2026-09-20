Sẵn sàng cho đêm hội trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

20h hôm nay (20/9), tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Video: Sẵn sàng cho đêm hội trăng rằm nơi biên cương.

Không gian sân khấu tại hội trường Trung tâm Văn hóa xã đã được trang hoàng tươm tất, bố trí hàng trăm chỗ ngồi.

Các phần quà đã được đội ngũ hậu cần tập kết đầy đủ và xếp ngay ngắn sẵn sàng trao tận tay các em nhỏ trong đêm hội.

Đường phố được trang hoàng cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu.

Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông quanh khu vực diễn ra sự kiện được lực lượng biên phòng và công an địa phương triển khai đồng bộ.

Công tác đảm bảo y tế được chuẩn bị chu đáo

Khu vực kỹ thuật ngoài trời và sân khấu đã vận hành trơn tru.

Hệ thống máy quay vào vị trí.

Xe màu truyền hình lưu động cùng hệ thống máy quay đa góc đã hoàn tất việc đo kiểm tín hiệu số vệ tinh và khớp lệnh thông suốt giữa đạo diễn hiện trường với phòng điều khiển trung tâm.

Đêm hội sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h tối nay trên sóng TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; đồng thời có 15 cơ quan báo chí, truyền thông tiếp sóng trực tiếp, 14 đơn vị thu phát lại trên phạm vi toàn quốc.

Hoàng Đông – Minh Quyên