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Khẩn trương xây dựng phương án thông xe trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn bị sạt lở taluy dương tại vị trí bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung gây ách tắc giao thông. Hiện xã Tam Chung đang xây dựng phương án giải toả ách tắc để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Khẩn trương xây dựng phương án thông xe trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn bị sạt lở taluy dương tại vị trí bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung gây ách tắc giao thông. Hiện xã Tam Chung đang xây dựng phương án giải toả ách tắc để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Khẩn trương xây dựng phương án thông xe trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn

Cận cảnh khối sạt lở

Qua khảo sát sơ bộ của xã Tam Chung, khối lượng sạt lở tại vị trí bản Cân Tân Hương khoảng 160.000m3, cung sạt dài khoảng 90m, chiều cao khoảng 70m, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự cố, xã Tam Chung đã báo cáo Sở Xây dựng xin ý kiến chỉ đạo xây dựng phương án khắc phục, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện mở lối đi bảo đảm cho người đi bộ và xe 2 bánh có thể qua.

Khẩn trương xây dựng phương án thông xe trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn

Xã Tam Chung bước đầu mở lối đi để người đi bộ và xe 2 bánh lưu thông qua điểm sạt lở.

Trên địa bàn xã Tam Chung đã tạnh mưa, diễn biến cung sạt đã ổn định. Nhằm giải toả ách tắc, thông xe trong thời gian sớm nhất, xã đang khẩn trương xây dựng phương án huy động máy móc, nhân lực di chuyển đất đá tại điểm sạt lở, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tiết, đảm bảo nhu cầu giao thông của người dân trong khu vực.

Đình Hà

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