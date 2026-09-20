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Trao quà Trung thu, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà Trung thu, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 20/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà Trung thu, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh trao quà cho các cháu mồ côi tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh, đoàn đã trao quà gồm quần áo, nhu yếu phẩm, đèn ông sao và tiền mặt cho các trẻ mồ côi đang được nhà chùa nuôi dưỡng; đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Trao quà Trung thu, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ trao quà cho trẻ em mồ côi.

Trao quà Trung thu, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh nhận đỡ đầu cháu Ngô Phương Thảo, ở thôn Thăng Long, xã Thăng Bình.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, dịp này Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã đến thăm, tặng quà Trung thu và nhận đỡ đầu cháu Ngô Phương Thảo, ở thôn Thăng Long, xã Thăng Bình.

Cháu Ngô Phương Thảo sinh năm 2018, hiện là học sinh lớp 3, mồ côi mẹ, ba chị em Thảo sống cùng ông bà nội. Gia đình hiện chủ yếu trông vào khoản lương hưu 5 triệu đồng/tháng của ông. Năm 2026, chị gái của Thảo đỗ đại học nhưng phải tạm dừng việc học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Theo chương trình nhận đỡ đầu, cháu Thảo được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Lê Hà

Từ khóa:

#Xã Thăng Bình #trẻ em mồ côi #Hội lhpn tỉnh #Đỡ đầu trẻ mồ côi #hoàn cảnh đặc biệt khó khăn #xã Hoằng Thanh #Doanh nhân #Tết trung thu #Tặng quà #Trao quà

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