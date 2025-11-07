Sản phẩm giảm cân của “Ngân Collagen” vẫn bán tràn lan bất chấp cảnh báo từ Bộ Y tế

Dù cơ quan chức năng liên tiếp đưa ra cảnh báo, nhưng đến ngày 6/11, nhiều sản phẩm giảm cân của “Ngân Collagen” vẫn được quảng cáo, rao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Kẹo táo được Ngân Collagen quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông tin cảnh báo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân của cá nhân có tên “Ngân Collagen” quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/10/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2119/ATTP-NĐTT phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm; trong đó có thông tin một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen” quảng cáo trên mạng xã hội (bao gồm các sản phẩm: Kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh plus...).

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Do vậy để bảo vệ sức khoẻ, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân của “Ngân Collagen”, gồm: N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc “Kẹo táo,” có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phẩm) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh.

Sản phẩm giảm cân Ngân Collagen vẫn bán tràn lan trên mạng và sàn thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan các sản phẩm của “Ngân Collagen”, hồi tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm từng đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen” quảng cáo. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý xử lý nghiêm và thông tin kịp thời cho người tiêu dùng.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen ở Thành phố Hồ Chí Minh do “Ngân Collagen” quảng bá các sản phẩm như kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus... có dấu hiệu vi phạm quy định về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Kết quả rà soát trên hệ thống dịch vụ công cho thấy, Cục này chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho các sản phẩm nói trên.

Các sản phẩm này được ghi nhãn là thực phẩm bổ sung, có địa chỉ phân phối và sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, Công ty Hoàng Châu Pharm và Bequen chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm; đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Dược phẩm Vesco và Công ty TNHH Dược phẩm Visco (đều có địa chỉ tại Hà Nội).

Đầu tháng 6 vừa qua, Ngân Collagen lên tiếng khẳng định các sản phẩm của mình đều “được cấp phép và kiểm định hợp pháp” và tung ra nhiều loại giấy tờ để chứng minh. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp của Ngân Collagen vướng vi phạm. Trước đó vào năm 2021, dòng mỹ phẩm của Ngân Collagen từng bị Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 35 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật.

Sản phẩm giảm cân Ngân Collagen vẫn bán tràn lan sàn thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần nhưng đến ngày 6/11, theo tìm hiểu của phóng viên, trên các sàn thương mại, các trang mạng xã hội, nhiều sản phẩm của Ngân Collagen vẫn được quảng cáo và rao bán tràn lan. Người tiêu dùng vẫn dễ dàng đặt mua sản phẩm chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Điều này đặt ra lo ngại về nguy cơ người dân sử dụng phải sản phẩm chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Ngân Collagen” tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995) được biết đến qua các trang mạng xã hội như Facebook và TikTok, thường xuyên đăng tải những hình ảnh về biệt thự sang trọng, xe hơi và trang sức giá trị. “Ngân Collagen” hoạt động kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm hỗ trợ giảm cân gắn liền với thương hiệu mỹ phẩm N-Collagen.

Theo Báo Nhân Dân